Вчерашнюю «панику» в Белгороде попытался объяснить министр. Ответ был странным

Вчера, 4 апреля, в Сети появилась информация о том, что некоторые магазины, фитнес-залы и рестораны закрылись в 19:00. Объяснялось, что сделали это якобы из-за поступившего владельцам сообщения о готовящемся вечернем обстреле. Однако атаки в итоге не было, ракетную опасность не объявляли.