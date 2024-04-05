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Министр попытался объяснить вчерашнее раннее закрытие магазинов в Белгороде

Вчерашнюю «панику» в Белгороде попытался объяснить министр. Ответ был странным

5 апреля 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney

Министр попытался объяснить вчерашнее раннее закрытие магазинов в Белгороде

Вчера, 4 апреля, в Сети появилась информация, что некоторые магазины закрылись в 19:00. Горожане предположили, что такую меру приняли якобы из-за готовящейся атаки ВСУ. Белгородцы попросили объяснить произошедшее.

Вчера, 4 апреля, в Сети появилась информация о том, что некоторые магазины, фитнес-залы и рестораны закрылись в 19:00. Объяснялось, что сделали это якобы из-за поступившего владельцам сообщения о готовящемся вечернем обстреле. Однако атаки в итоге не было, ракетную опасность не объявляли.

Тем не менее вчера вечером белгородцы стали массово интересоваться в социальных сетях, что это было и почему некоторые заведения в итоге закрылись раньше времени.

На вопрос попытался ответить министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Ответ был странным: он не объяснил, почему все магазины закрылись раньше времени, а привёл в пример постановление от 29 марта.

29 марта 2024 года оперативным штабом Белгородской области принято решение о рассмотрении возможности собственникам и (или) руководителям торговых объектов возобновления деятельности в режиме до 20:00 часов при соблюдении критериев террористической защищенности.
Андрей Антоненко

Отметим, что официального комментария по поводу раннего закрытия магазинов 4 апреля больше никто из чиновников не давал.

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