Вчерашнюю «панику» в Белгороде попытался объяснить министр. Ответ был странным

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Вчера, 4 апреля, в Сети появилась информация о том, что некоторые магазины, фитнес-залы и рестораны закрылись в 19:00. Объяснялось, что сделали это якобы из-за поступившего владельцам сообщения о готовящемся вечернем обстреле. Однако атаки в итоге не было, ракетную опасность не объявляли.
Тем не менее вчера вечером белгородцы стали массово интересоваться в социальных сетях, что это было и почему некоторые заведения в итоге закрылись раньше времени.
На вопрос попытался ответить министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Ответ был странным: он не объяснил, почему все магазины закрылись раньше времени, а привёл в пример постановление от 29 марта.
29 марта 2024 года оперативным штабом Белгородской области принято решение о рассмотрении возможности собственникам и (или) руководителям торговых объектов возобновления деятельности в режиме до 20:00 часов при соблюдении критериев террористической защищенности.
Андрей Антоненко
Отметим, что официального комментария по поводу раннего закрытия магазинов 4 апреля больше никто из чиновников не давал.