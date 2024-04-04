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Во сколько обойдётся родителям покупка путёвки в летний лагерь в 2024 году

Почти как билет в Турцию: сколько стоят путёвки в детские лагеря летом

4 апреля 2024, 09:09
Фото: 1MI

Во сколько обойдётся родителям покупка путёвки в летний лагерь в 2024 году

Через несколько месяцев у школьников начнутся летние каникулы. Но родители уже сейчас беспокоятся об отдыхе и оздоровлении своих чад. Во сколько обойдётся родителям покупка путёвки в летний лагерь в 2024 году — читайте в материале Бел.Ру.
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Туризм

У некоторых белгородских школьников внеплановая поездка в загородные лагеря в другие регионы уже состоялась. Детей вывозят из-за постоянных обстрелов. Всего региональные власти намерены отправить в другие субъекты порядка 9000 школьников. На начало недели детей готовы были принять в 25 областях России. В поездку отправились уже более 7000 несовершеннолетних. При необходимости смена продлится не 21 день, а до конца учебного года.

При этом есть школьники, которые всё же остались дома. В данном случае родители выбирают путёвку в летние лагеря самостоятельно. Что касается работы оздоровительных учреждений в Белгороде, информации пока нет. Но стоит отметить, что в прошлом году летние загородные лагеря в областном центре не работали из-за сложной оперативной обстановки.

Журналисты Бел.Ру изучили сайты детских лагерей по всей России и узнали, сколько стоят путёвки. В качестве примера мы выбрали отдых в начале июня. Один из самых бюджетных вариантов стартует от 34 тысяч рублей. За эту стоимость можно приобрести путёвку в детский культурно-оздоровительный центр «Премьера», который расположен в Анапе. Учреждение принимает детей в возрасте от 7 до 17 лет. Первая смена стартует 3 июня. Стоимость — 34 650 рублей. Сюда входит пятиразовое питание, размещение 4–6 человек в номере с удобствами, оздоровительные процедуры согласно рекомендации педиатра, кружки и мастер-классы.

Фото: Скрин с сайта учреждения

Есть варианты и отдыха в Крыму от 47 тысяч рублей. За эту стоимость ребёнка можно отправить в детский оздоровительный лагерь «Панда», который находится в Ялте. Всего в лагере пять смен. Первая стартует 1 июня. Продолжительность — 21 день. Стоимость — 47 250 рублей. Помимо проживания и питания в эту стоимость входят экскурсии по Крыму. На территории лагеря есть волейбольная площадка, танцплощадка, летняя эстрада, мини-кинотеатр и Wi-Fi. Мелкогалечный пляж находится в 1 км от лагеря.

Фото: Скрин с сайта учреждения

От 57 тысяч рублей за смену стартует стоимость путёвки в детский лагерь «Созвездие», который находится недалеко от посёлка Ольгинка в Краснодарском крае. На территории лагеря есть четыре корпуса и спальные домики-коттеджи. В стоимость входит пятиразовое питание с обслуживанием официанта. Среди прочего у лагеря есть собственный пляж, футбольное поле, волейбольная площадка и кинозал. Стоимость за одну смену (21 день) начинается от 57 750 рублей. Всё зависит от корпуса проживания. Максимальная цена за путёвку — 69 300 рублей.

Фото: Скрин с сайта учреждения

Также можно рассмотреть вариант покупки путёвки в Подмосковье. К примеру, детский лагерь «ОтдыхКласс». Учреждение находится в посёлке Огниково. Первая смена стартует 3 июня и продлится до 15 июня. Стоимость путёвки — 53 900 рублей, куда входит проживание, питание, медицинское обслуживание, охрана, спортивные игры, а также трансфер из Москвы и обратно.

Фото: Скрин с сайта учреждения

Среди более дорогостоящих вариантов — отдых в спортивном лагере «Ай-Кэмп» в Крыму. Стоимость путёвки на первую смену составляет 114 500 рублей. Детей размещают в современных четырёхместных дизайнерских номерах в стиле pop-art. Питание пятиразовое в ресторане по системе «шведский стол». Также на территории есть SPA-центр, футбольное поле и теннисный корт, тренажёрный и хореографический залы, скалодром. Кроме этого, у лагеря есть свой VIP-пляж и релакс-зона.

Фото: Скрин с сайта учреждения

Немного дешевле стоит путёвка в детский лингвистический лагерь Multi Camp, который расположен в Сочи. Стоимость стандартного тарифа — 100 тысяч рублей. В программе лагеря интерактивные уроки иностранного языка, дискуссионный клуб, спортивные мероприятия, водные процедуры, дискотеки и шоу. В стоимость входит проживание, трёхразовое питание («шведский стол»), страховка от несчастного случая, 30 академических часов занятий иностранным языком. При этом за проезд, трансфер и экскурсии придётся платить дополнительно.

Фото: Скрин с сайта учреждения

Также журналисты Бел.Ру посмотрели, сколько стоят путёвки в детские лагеря в Белгородской области. К примеру, в «Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара» в Ракитянском районе можно отправить ребёнка на 21 день за 15 393 рублей.

Фото: Скрин с сайта учреждения
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