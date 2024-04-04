Почти как билет в Турцию: сколько стоят путёвки в детские лагеря летом

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
У некоторых белгородских школьников внеплановая поездка в загородные лагеря в другие регионы уже состоялась. Детей вывозят из-за постоянных обстрелов. Всего региональные власти намерены отправить в другие субъекты порядка 9000 школьников. На начало недели детей готовы были принять в 25 областях России. В поездку отправились уже более 7000 несовершеннолетних. При необходимости смена продлится не 21 день, а до конца учебного года.
При этом есть школьники, которые всё же остались дома. В данном случае родители выбирают путёвку в летние лагеря самостоятельно. Что касается работы оздоровительных учреждений в Белгороде, информации пока нет. Но стоит отметить, что в прошлом году летние загородные лагеря в областном центре не работали из-за сложной оперативной обстановки.
Журналисты Бел.Ру изучили сайты детских лагерей по всей России и узнали, сколько стоят путёвки. В качестве примера мы выбрали отдых в начале июня. Один из самых бюджетных вариантов стартует от 34 тысяч рублей. За эту стоимость можно приобрести путёвку в детский культурно-оздоровительный центр «Премьера», который расположен в Анапе. Учреждение принимает детей в возрасте от 7 до 17 лет. Первая смена стартует 3 июня. Стоимость — 34 650 рублей. Сюда входит пятиразовое питание, размещение 4–6 человек в номере с удобствами, оздоровительные процедуры согласно рекомендации педиатра, кружки и мастер-классы.
Есть варианты и отдыха в Крыму от 47 тысяч рублей. За эту стоимость ребёнка можно отправить в детский оздоровительный лагерь «Панда», который находится в Ялте. Всего в лагере пять смен. Первая стартует 1 июня. Продолжительность — 21 день. Стоимость — 47 250 рублей. Помимо проживания и питания в эту стоимость входят экскурсии по Крыму. На территории лагеря есть волейбольная площадка, танцплощадка, летняя эстрада, мини-кинотеатр и Wi-Fi. Мелкогалечный пляж находится в 1 км от лагеря.
От 57 тысяч рублей за смену стартует стоимость путёвки в детский лагерь «Созвездие», который находится недалеко от посёлка Ольгинка в Краснодарском крае. На территории лагеря есть четыре корпуса и спальные домики-коттеджи. В стоимость входит пятиразовое питание с обслуживанием официанта. Среди прочего у лагеря есть собственный пляж, футбольное поле, волейбольная площадка и кинозал. Стоимость за одну смену (21 день) начинается от 57 750 рублей. Всё зависит от корпуса проживания. Максимальная цена за путёвку — 69 300 рублей.
Также можно рассмотреть вариант покупки путёвки в Подмосковье. К примеру, детский лагерь «ОтдыхКласс». Учреждение находится в посёлке Огниково. Первая смена стартует 3 июня и продлится до 15 июня. Стоимость путёвки — 53 900 рублей, куда входит проживание, питание, медицинское обслуживание, охрана, спортивные игры, а также трансфер из Москвы и обратно.
Среди более дорогостоящих вариантов — отдых в спортивном лагере «Ай-Кэмп» в Крыму. Стоимость путёвки на первую смену составляет 114 500 рублей. Детей размещают в современных четырёхместных дизайнерских номерах в стиле pop-art. Питание пятиразовое в ресторане по системе «шведский стол». Также на территории есть SPA-центр, футбольное поле и теннисный корт, тренажёрный и хореографический залы, скалодром. Кроме этого, у лагеря есть свой VIP-пляж и релакс-зона.
Немного дешевле стоит путёвка в детский лингвистический лагерь Multi Camp, который расположен в Сочи. Стоимость стандартного тарифа — 100 тысяч рублей. В программе лагеря интерактивные уроки иностранного языка, дискуссионный клуб, спортивные мероприятия, водные процедуры, дискотеки и шоу. В стоимость входит проживание, трёхразовое питание («шведский стол»), страховка от несчастного случая, 30 академических часов занятий иностранным языком. При этом за проезд, трансфер и экскурсии придётся платить дополнительно.
Также журналисты Бел.Ру посмотрели, сколько стоят путёвки в детские лагеря в Белгородской области. К примеру, в «Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара» в Ракитянском районе можно отправить ребёнка на 21 день за 15 393 рублей.