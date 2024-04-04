Почти как билет в Турцию: сколько стоят путёвки в детские лагеря летом

Журналисты Бел.Ру изучили сайты детских лагерей по всей России и узнали, сколько стоят путёвки. В качестве примера мы выбрали отдых в начале июня. Один из самых бюджетных вариантов стартует от 34 тысяч рублей. За эту стоимость можно приобрести путёвку в детский культурно-оздоровительный центр «Премьера», который расположен в Анапе. Учреждение принимает детей в возрасте от 7 до 17 лет. Первая смена стартует 3 июня. Стоимость — 34 650 рублей. Сюда входит пятиразовое питание, размещение 4–6 человек в номере с удобствами, оздоровительные процедуры согласно рекомендации педиатра, кружки и мастер-классы.