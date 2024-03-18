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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Белгородцы смогут подать заявления на отдых детей в лагеря удалённо

Как подать заявление на отдых ребёнка в лагере?

18 марта 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы смогут подать заявления на отдых детей в лагеря удалённо

Для этого разработают специальный сервис. Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания.

Как сообщил руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин, с начала 2024 года в детских лагерях за пределами области отдохнул 4731 ребёнок. Из них 809 — в санатории «Бригантина ‘’Белогорье’’». Чиновник отметил, что на оздоровление могут претендовать дети от 7 до 17 лет включительно. Приоритетным правом пользуются дети из семей льготной категории, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и дети из семей участников СВО.

На основании решений оперштаба приоритет может также отдаваться детям из приграничных районов или конкретных категорий населения области.

Порядок подачи заявлений в школьные лагеря:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Порядок подачи заявлений в загородные стационарные лагеря Белгородской области:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Порядок подачи заявлений в детские оздоровительные лагеря за пределами Белгородской области:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Что касается санатория «Бригантина ‘’Белогорье’’», в одну смену он может принять 277 детей от 11 до 17 лет. В санаторий направляются дети, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, а также стоят на диспансерном учёте в медорганизациях области. Чтобы получить путёвку, родители должны обратиться к педиатру для получения справки, затем медики информируют родителей о принятом решении. Списки формирует минздрав области.

По правилам посещения федеральных детских центров «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Бригантина ‘’Белогорье’’» право на отдых предоставляется в течение одного календарного года один раз.

Гладков отметил, что алгоритм подачи заявления сложный.

Когда нормальный человек послушает, сойдёт с ума. Беги туда, не знаю куда. То ли к врачам бежать, то ли к учителям, то ли к директору школы, какие-то списки. Ад. Мы говорим о том, что в Белгородской области цифровое развитие, цифровые сервисы доступны — тогда родитель должен нажать одну кнопку, а остальное должно проходить в автоматическом режиме. Чего мы людям морочим голову? Поэтому они нас и ругают.
Вячеслав Гладков

В итоге губернатор дал поручение к следующему понедельнику разработать сервис по подаче заявлений на отдых в электронном формате через МФЦ.

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