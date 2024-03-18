Как подать заявление на отдых ребёнка в лагере?

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как сообщил руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин, с начала 2024 года в детских лагерях за пределами области отдохнул 4731 ребёнок. Из них 809 — в санатории «Бригантина ‘’Белогорье’’». Чиновник отметил, что на оздоровление могут претендовать дети от 7 до 17 лет включительно. Приоритетным правом пользуются дети из семей льготной категории, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и дети из семей участников СВО.
На основании решений оперштаба приоритет может также отдаваться детям из приграничных районов или конкретных категорий населения области.
Порядок подачи заявлений в школьные лагеря:
Порядок подачи заявлений в загородные стационарные лагеря Белгородской области:
Порядок подачи заявлений в детские оздоровительные лагеря за пределами Белгородской области:
Что касается санатория «Бригантина ‘’Белогорье’’», в одну смену он может принять 277 детей от 11 до 17 лет. В санаторий направляются дети, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, а также стоят на диспансерном учёте в медорганизациях области. Чтобы получить путёвку, родители должны обратиться к педиатру для получения справки, затем медики информируют родителей о принятом решении. Списки формирует минздрав области.
По правилам посещения федеральных детских центров «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Бригантина ‘’Белогорье’’» право на отдых предоставляется в течение одного календарного года один раз.
Гладков отметил, что алгоритм подачи заявления сложный.
Когда нормальный человек послушает, сойдёт с ума. Беги туда, не знаю куда. То ли к врачам бежать, то ли к учителям, то ли к директору школы, какие-то списки. Ад. Мы говорим о том, что в Белгородской области цифровое развитие, цифровые сервисы доступны — тогда родитель должен нажать одну кнопку, а остальное должно проходить в автоматическом режиме. Чего мы людям морочим голову? Поэтому они нас и ругают.
Вячеслав Гладков
В итоге губернатор дал поручение к следующему понедельнику разработать сервис по подаче заявлений на отдых в электронном формате через МФЦ.