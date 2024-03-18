Как подать заявление на отдых ребёнка в лагере?

Как сообщил руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин, с начала 2024 года в детских лагерях за пределами области отдохнул 4731 ребёнок. Из них 809 — в санатории «Бригантина ‘’Белогорье’’». Чиновник отметил, что на оздоровление могут претендовать дети от 7 до 17 лет включительно. Приоритетным правом пользуются дети из семей льготной категории, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и дети из семей участников СВО.