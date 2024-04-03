Платить придётся больше: в России увеличили штраф за недопуск газовиков в жильё

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Благодаря новому закону повышается ответственность за многие эксплуатационные работы с газовым оборудованием: в том числе за самостоятельную замену газового оборудования без ведома спецорганизации, отсутствие соглашения с аварийно-диспетчерской службой и неправильное техобслуживание.
Также были повышены штрафы за недопуск специалистов вентиляционной и газовой службы в жильё для необходимой ежегодной проверки оборудования. Так, штрафы повысили с 1-2 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для физических лиц и до 200-500 тыс. рублей — для предприятий.
Депутат Павел Крашенинников уверен, что такие поправки в закон актуальны и позволят избежать множество чрезвычайных ситуаций, которые происходят из-за плохого состояния газовых бытовых и промышленных систем.