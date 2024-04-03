Платить придётся больше: в России увеличили штраф за недопуск газовиков в жильё

Также были повышены штрафы за недопуск специалистов вентиляционной и газовой службы в жильё для необходимой ежегодной проверки оборудования. Так, штрафы повысили с 1-2 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для физических лиц и до 200-500 тыс. рублей — для предприятий.