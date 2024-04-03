Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В России повысили штраф за недопуск специалистов газовой службы

Платить придётся больше: в России увеличили штраф за недопуск газовиков в жильё

3 апреля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney

В России повысили штраф за недопуск специалистов газовой службы

В Госдуме приняли поправки, налагающие штрафы на тех людей, которые отказываются впускать в свою квартиру или дом газовиков. Подробнее о новом законе рассказывает newia.ru.
Сюжет
Штраф

Благодаря новому закону повышается ответственность за многие эксплуатационные работы с газовым оборудованием: в том числе за самостоятельную замену газового оборудования без ведома спецорганизации, отсутствие соглашения с аварийно-диспетчерской службой и неправильное техобслуживание.

Также были повышены штрафы за недопуск специалистов вентиляционной и газовой службы в жильё для необходимой ежегодной проверки оборудования. Так, штрафы повысили с 1-2 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для физических лиц и до 200-500 тыс. рублей — для предприятий.

Депутат Павел Крашенинников уверен, что такие поправки в закон актуальны и позволят избежать множество чрезвычайных ситуаций, которые происходят из-за плохого состояния газовых бытовых и промышленных систем.

Чуть не умерли на отдыхе: белгородцы отравились угарным газом в Геленджике
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропадала не только вода: в Белгороде были проблемы с газом после ночных взрывовБез света и газа: три жителя Грайворона согласились уехать из города. Трое отказалисьСнова под огнём: белгородцы на время остались без света и газа после атаки ВСУ
#Общество#Белгородская область#Штраф#Поправки#Газовики#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
Сегодня, 11:41
«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками
Сегодня, 08:46
На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие
Сегодня, 10:53
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
Сегодня, 08:33
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
Сегодня, 08:53
"