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Скорая помощь

Чуть не умерли на отдыхе: белгородцы отравились угарным газом в Геленджике

12 февраля 2024, 07:51
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородцы отравились угарным газом в гостинице на черноморском побережье

Белгородцы поехали на оздоровительный отдых в Геленджик, где едва не погибли. Причиной стало отравление угарным газом в гостинице. Жалобы, как утверждает одна из жительниц региона, не приняли. Подробности сообщили в группе «Белгород — это интересно».
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Отдых

Отдых для белгородцев мог закончиться гибелью — они отравились угарным газом в гостинице Геленджика. Жалобы, по словам белгородки, рассказавшей о случившемся, никто не принял.

Как сообщила жительница региона, две недели назад её сестра с пятилетним ребёнком и ещё пятеро их друзей отправились на черноморское побережье. Добавим, что среди отдыхающих были ещё двое детей. Как сообщает источник, путёвку им выдали в АНО «Здоровье нации», однако на второй день проживания в гостинице «Ирис» отдыхающим стало плохо.

У всех поднялись давление и температура, начались рвота и обмороки, рассказывает женщина. Сначала белгородцы предполагали, что это просто акклиматизация или отравление. Более того, к ним приезжали медики, но причины недомогания так и оставались неясными.

«Врачи приезжали, ставили уколы и уезжали, разводя руками. Оказалось, что это было отравление газом. Отдыхающие по госпрограмме чуть не лишились жизни. Без преувеличения», — поделилась белгородка.

Также женщина рассказала, что отдыхающие обратились с жалобой в организацию «Здоровье нации», но там якобы только «разводили руками и ухмылялись в ответ». Теперь на отдых по этой же программе в оздоровительный лагерь отправили бабушек, добавила жительница региона. После заявления никто ничего не проверил, а людей продолжили отправлять «оздоровляться», заключила белгородка.

В конце прошлого года белгородская семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших был 11-летний мальчик. Спасти им жизни помогли полицейские вместе со спасателями, вскрыв входную дверь в их дом.

Заключение от бригады скорой помощиЗаключение от бригады скорой помощи
Заключение от бригады скорой помощи
Фото: «Белгород — это интересно»
Ещё одна белгородская семья отравилась угарным газом
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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Отдых#Новости Белгорода#Жалоба#Геленджик#Отравление#Угарный газ#Белгород#Наталья Корявых
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