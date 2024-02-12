Чуть не умерли на отдыхе: белгородцы отравились угарным газом в Геленджике

Как сообщила жительница региона, две недели назад её сестра с пятилетним ребёнком и ещё пятеро их друзей отправились на черноморское побережье. Добавим, что среди отдыхающих были ещё двое детей. Как сообщает источник, путёвку им выдали в АНО «Здоровье нации», однако на второй день проживания в гостинице «Ирис» отдыхающим стало плохо.