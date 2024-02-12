Чуть не умерли на отдыхе: белгородцы отравились угарным газом в Геленджике

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Отдых для белгородцев мог закончиться гибелью — они отравились угарным газом в гостинице Геленджика. Жалобы, по словам белгородки, рассказавшей о случившемся, никто не принял.
Как сообщила жительница региона, две недели назад её сестра с пятилетним ребёнком и ещё пятеро их друзей отправились на черноморское побережье. Добавим, что среди отдыхающих были ещё двое детей. Как сообщает источник, путёвку им выдали в АНО «Здоровье нации», однако на второй день проживания в гостинице «Ирис» отдыхающим стало плохо.
У всех поднялись давление и температура, начались рвота и обмороки, рассказывает женщина. Сначала белгородцы предполагали, что это просто акклиматизация или отравление. Более того, к ним приезжали медики, но причины недомогания так и оставались неясными.
«Врачи приезжали, ставили уколы и уезжали, разводя руками. Оказалось, что это было отравление газом. Отдыхающие по госпрограмме чуть не лишились жизни. Без преувеличения», — поделилась белгородка.
Также женщина рассказала, что отдыхающие обратились с жалобой в организацию «Здоровье нации», но там якобы только «разводили руками и ухмылялись в ответ». Теперь на отдых по этой же программе в оздоровительный лагерь отправили бабушек, добавила жительница региона. После заявления никто ничего не проверил, а людей продолжили отправлять «оздоровляться», заключила белгородка.
В конце прошлого года белгородская семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших был 11-летний мальчик. Спасти им жизни помогли полицейские вместе со спасателями, вскрыв входную дверь в их дом.