Газовики просят быть бдительными и не допускать к проверкам оборудования дилетантов

В Белгороде опять активизировались лжегазовики. Они ходят по частным домам и квартирам, проводят техработы и собирают с белгородцев деньги. Как не попасться — в материале Бел.Ру.