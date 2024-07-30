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Газовики

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Как белгородцам воспользоваться отсрочкой по поверке счётчиков?
30 июля, 07:20
Платить придётся больше: в России увеличили штраф за недопуск газовиков в жильё
В Госдуме приняли поправки, налагающие штрафы на тех людей, которые отказываются впускать в свою квартиру или дом газовиков. Подробнее о новом законе рассказывает newia.ru.
3 апреля, 12:09
2023
Газовики просят быть бдительными и не допускать к проверкам оборудования дилетантов
В Белгороде опять активизировались лжегазовики. Они ходят по частным домам и квартирам, проводят техработы и собирают с белгородцев деньги. Как не попасться — в материале Бел.Ру.
18 апреля 2023, 11:42
Отравление угарным газом: как предотвратить трагедию
Как правило, наибольшее количество несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, происходит в осенне-зимний период при понижении температуры воздуха.
22 февраля 2023, 08:50
2022
Жительница Белгородского района рассказала о газификации дома и подарке от газовиков
Мать пятерых детей рассказала журналистам «Бел.Ру» о том, как газифицировала свой дом и получила от газовиков подарок.
20 октября 2022, 12:39
Белгородка пожаловалась на лжегазовиков, обманувших её маму
30 мая 2022, 13:08
2021
Белгородские газовики рекомендуют установить систему контроля загазованности
8 апреля 2021, 08:09
Газовики предупреждают о возможном отравлении угарным газом при перепадах температуры
4 февраля 2021, 07:39
2020
У жителей Белгородской области продолжают проверять газовое оборудование
23 июля 2020, 10:54
Газовики начнут проверять состояние дымовых и вентканалов перед отопительным сезоном
20 июля 2020, 11:04
АО «Газпром газораспределение Белгород» начало подготовку к осенне-зимнему периоду
Белгородские газовики приступили к подготовке газораспределительной системы к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.
21 апреля 2020, 08:13
Как не накопить долг за газ в режиме самоизоляции: советы белгородских газовиков
17 апреля 2020, 05:00
Аварийные бригады «Газпром газораспределение Белгород» работают круглосуточно
8 апреля 2020, 08:48

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