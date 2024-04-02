Киркоров, пожертвовавший белгородцам деньги, за 2023 год заработал рекордную сумму

Были и те, чья выручка уменьшилась. Например, компания «Ла Стори», принадлежащая артистке Анне Седоковой, за 2023 год принесла ей 6,7 млн рублей, в то время как в 2022 году она получила на 62% больше. Показатели же чистой прибыли в целом упали до 527 тыс. рублей.