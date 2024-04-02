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Филипп Киркоров

Киркоров, пожертвовавший белгородцам деньги, за 2023 год заработал рекордную сумму

2 апреля 2024, 13:14
Фото: страница Филиппа Киркорова в соцсети
Филипп Киркоров

Знаменитости получили рекордную прибыль в 2023 году

Рекордную прибыль получил не только Филипп Киркоров, но и Полина Гагарина. Ещё две знаменитости, наоборот, ушли в минус, сообщает newia.ru.

В прошлом году прибыль компании «Филипп Киркоров Продакшн» выросла до 195,3 млн рублей, тем самым достигнув рекордного показателя за последнее десятилетие. Не сыграли существенную роль и отмены концертов в конце года. В 2022 же году прибыль компании была на 158,8 млн рублей меньше.

Самого высокого показателя за последние семь лет достигла компания «Полина Гагарина» — её выручка составила 214,9 млн рублей.

Были и те, чья выручка уменьшилась. Например, компания «Ла Стори», принадлежащая артистке Анне Седоковой, за 2023 год принесла ей 6,7 млн рублей, в то время как в 2022 году она получила на 62% больше. Показатели же чистой прибыли в целом упали до 527 тыс. рублей.

А бизнес телеведущей Юлии Высоцкой на протяжении трёх лет работает в убыток: предприятие по доставке продовольственных товаров потеряло за это время 8,42 млн рублей. Тем не менее задолженностей перед ФНС у компании нет.

Напомним, что ранее Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам, пострадавшим при обстрелах, 5 млн рублей.

Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам
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#Общество#Доход#Знаменитости#Александра Склярова
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