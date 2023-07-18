Знаменитости подключились к поддержке пострадавшей на Крымском мосту белгородки

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Российская фигуристка Камила Валиева поддержала 14-летнюю Ангелину, ставшую сиротой после теракта на Крымском мосту. Слова поддержки появились в Telegram-канале спортсменки.
«Вчера с Ангелиной и её семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, её нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для неё большой семьёй», — написала Валиева.
Ранее сообщалось, что пострадавшую девочку могут направить на лечение в Москву. Сейчас девочка-подросток находится в стабильном состоянии. Вопрос о её переводе ещё решается.
Также накануне по поводу случившейся трагедии высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что «киевский режим убил молодую семью». Президент Владимир Путин в свою очередь поручил оказать все необходимые меры поддержки.