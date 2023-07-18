Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Изображение материала

Знаменитости подключились к поддержке пострадавшей на Крымском мосту белгородки

18 июля 2023, 09:34
Фото: Telegram-канал Камилы Валиевой
Камила Валиева

Пострадавшую на Крымском мосту девочку поддержала фигуристка Валиева

Олимпийская чемпионка Камила Валиева выразила поддержку 14-летней девочке, пострадавшей при теракте. По мнению спортсменки, трагедию нельзя обойти стороной.

Российская фигуристка Камила Валиева поддержала 14-летнюю Ангелину, ставшую сиротой после теракта на Крымском мосту. Слова поддержки появились в Telegram-канале спортсменки.

«Вчера с Ангелиной и её семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, её нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину и стать для неё большой семьёй», — написала Валиева.

Ранее сообщалось, что пострадавшую девочку могут направить на лечение в Москву. Сейчас девочка-подросток находится в стабильном состоянии. Вопрос о её переводе ещё решается.

Также накануне по поводу случившейся трагедии высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что «киевский режим убил молодую семью». Президент Владимир Путин в свою очередь поручил оказать все необходимые меры поддержки.

Камила ВалиеваКамила Валиева
Камила Валиева
Фото: Telegram-канал Камилы Валиевой
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку могут направить на лечение в Москву
Узнать подробнее
Читайте также:
«Здоровья мамке с папкой»: что пишут пострадавшей на Крымском мосту девочкеРядом с пострадавшей на Крымском мосту белгородской девочкой остаются дядя и тётяПесков о гибели белгородцев на Крымском мосту: Киевский режим убил молодую семью
#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Камила Валиева#Дмитрий Песков#Крымский мост#Происшествия#Фигуристка#Теракт#Лечение
Подпишитесь
Пять человек пострадали при обстреле окраины Шамино в Белгородской области
Сегодня, 09:45
Стрельба и сброшенные с БПЛА гранаты: в белгородском приграничье вновь неспокойно
Сегодня, 08:08
Власти Шебекино не увидели проблемы в оставшихся после ремонта щелях на крыше дома
Сегодня, 07:49
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку могут направить на лечение в Москву
Сегодня, 06:56
Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва машины в Белгороде
Сегодня, 10:14
Новые люди предложили отменить 52 бессмысленных штрафа
Сегодня, 06:00