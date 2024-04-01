Участников белгородской самообороны обеспечат летней формой до конца недели

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Как отметил губернатор, по всем положениям вещевого довольствия летняя форма военнослужащим, в случае Белгородской области — представителям самообороны, выдаётся один раз в год.
Поэтому глава региона поручил главам муниципалитетов вместе с командирами батальонов обеспечить формой тех, кто сейчас является участником самообороны и выполняет все поставленные задачи.
Поручаю обеспечить выдачу летней формы первому полку. Второму полку — за счёт взаимодействия с предприятиями. Стоимость невысокая. Чуть более 5000 рублей за комплект.
Вячеслав Гладков
Данную работу должны выполнить за неделю.