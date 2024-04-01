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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Участников белгородской самообороны обеспечат летней формой до конца недели

Участников белгородской самообороны обеспечат летней формой до конца недели

1 апреля 2024, 06:44
Фото: 1MI
Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Первому полку выдачу форму обеспечат власти, а второй полк получит вещи за счёт взаимодействия районов с предприятиями.

Как отметил губернатор, по всем положениям вещевого довольствия летняя форма военнослужащим, в случае Белгородской области — представителям самообороны, выдаётся один раз в год.

Поэтому глава региона поручил главам муниципалитетов вместе с командирами батальонов обеспечить формой тех, кто сейчас является участником самообороны и выполняет все поставленные задачи.

Поручаю обеспечить выдачу летней формы первому полку. Второму полку — за счёт взаимодействия с предприятиями. Стоимость невысокая. Чуть более 5000 рублей за комплект.
Вячеслав Гладков

Данную работу должны выполнить за неделю.

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#Белгородская область#Стоимость#Муниципалитеты#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Белгородская самооборона#Глава региона
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