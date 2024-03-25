«У нас такого ещё не было». Гладков — о подбитой ВСУ машине самообороны с жителями

Гладков рассказал, как ВСУ подбили автомобиль самообороны с мирными жителями

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с правительством Белгородской области рассказал, как недавно ВСУ атаковали принадлежащий территориальной самообороне автомобиль. Вероятно, случилось это во время вывоза мирных жителей из Грайворонского горокруга.