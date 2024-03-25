«У нас такого ещё не было». Гладков — о подбитой ВСУ машине самообороны с жителями

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Комментируя ситуацию с оставшимися в Грайворонском горокруге жителями, губернатор Вячеслав Гладков акцентировал внимание на усиленном обеспечении безопасности. Тем более, что были случаи атак на волонтёров и территориальную самооборону.
«Через родственников работа с этими жителями должна быть продолжена. Такая задача стоит. Подвергать жизнь волонтёров мы не в праве. А там по-другому не формулируют вопрос. У нас несколько автомобилей, на которых самооборона вывозила жителей, они не то что получили повреждения — они были подбиты противником. Один человек погиб. У нас никогда таких историй не было», — рассказал губернатор.
Глава региона отметил, что в области и в Грайворонском горокруге в особенности сохраняется тяжёлая ситуация. Но бросать оставшихся там людей на произвол судьбы нельзя.
«Плохо, что люди приняли решение и остались на месте. Их точно никто бросать не будет. Будем оказывать помощь, всё, что необходимо. Но не подставляя жизнь других людей под угрозу», — сообщил Гладков.
Губернатор настоял на том, чтобы обращения жителей учитывались, а работа по данным направлениям велась дальше.