«Ты кого набрал?» Гладков рассказал, как подготовили лучшее подразделение самообороны

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, успешной белгородская самооборона была не с самого начала. Сначала ей помогали и ЧВК, и Минобороны — «очень большую помощь оказали». Приезжали в регион по просьбе Гладкова и инструкторы. Не все из них были довольны членами ополчения.
Они мне говорили: «Вячеслав Владимирович, ты кого набрал? Это же ужас!» Через время руководитель одного из учебных центров приехал, генерал-майор, он три недели поработал. Возвращается, пришёл руку пожать, говорит: «Это самое боеспособное подразделение, что здесь есть». Я говорю: «Слушай, ты мне что раньше говорил?» Он отвечает: «Одеты, обучены, дисциплина».
Вячеслав Гладков
В разговоре с федеральным журналистом Владимиром Соловьёвым Гладков также отметил высокий уровень мотивации бойцов самообороны, готовых защищать родной город на добровольных основаниях.