«Ты кого набрал?» Гладков рассказал, как подготовили лучшее подразделение самообороны

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, успешной белгородская самооборона была не с самого начала. Сначала ей помогали и ЧВК, и Минобороны — «очень большую помощь оказали». Приезжали в регион по просьбе Гладкова и инструкторы. Не все из них были довольны членами ополчения.