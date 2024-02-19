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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Гладков рассказал о подготовке лучшего подразделения белгородской самообороны

«Ты кого набрал?» Гладков рассказал, как подготовили лучшее подразделение самообороны

19 февраля 2024, 14:30
Фото: 1MI

Гладков рассказал о подготовке лучшего подразделения белгородской самообороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым рассказал, как сперва подвергнутое критике инструкторов отделение самообороны через время стало самой подготовленной и боеспособной единицей.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, успешной белгородская самооборона была не с самого начала. Сначала ей помогали и ЧВК, и Минобороны — «очень большую помощь оказали». Приезжали в регион по просьбе Гладкова и инструкторы. Не все из них были довольны членами ополчения.

Они мне говорили: «Вячеслав Владимирович, ты кого набрал? Это же ужас!» Через время руководитель одного из учебных центров приехал, генерал-майор, он три недели поработал. Возвращается, пришёл руку пожать, говорит: «Это самое боеспособное подразделение, что здесь есть». Я говорю: «Слушай, ты мне что раньше говорил?» Он отвечает: «Одеты, обучены, дисциплина».
Вячеслав Гладков

В разговоре с федеральным журналистом Владимиром Соловьёвым Гладков также отметил высокий уровень мотивации бойцов самообороны, готовых защищать родной город на добровольных основаниях.

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