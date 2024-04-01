«Интеллигент» рассказал об уничтожении украинского «Града» у белгородской границы

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» бьют по украинским террористическим формированиям вблизи с белгородским приграничьем. Артиллеристы атакуют технику и самих боевиков, куда прибывают по одному из проработанных маршрутов.