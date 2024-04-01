«Интеллигент» рассказал об уничтожении украинского «Града» у белгородской границы

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» бьют по украинским террористическим формированиям вблизи с белгородским приграничьем. Артиллеристы атакуют технику и самих боевиков, куда прибывают по одному из проработанных маршрутов.
Цели боевым расчётам указывают комплексы беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет узнать об уничтожении позиций в реальном времени.
Уничтожаем взводные опорные пункты противника, технику, блиндажи, укрепления. В ходе последней боевой работы уничтожили несколько взводных опорных пунктов, окопы и «Град». Противник старается вести контрбатарейную борьбу. Но он нас не видит, а мы его видим.
командир орудия с позывным «Интеллигент»
На этот раз артиллеристы нанесли удар на расстоянии 20 километров. Также фиксируется излучение радиолокационных станций противника.
За выполненную работу многих российских военнослужащих удостоили государственной награды.