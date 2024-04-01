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Уничтожение украинских террористов

«Интеллигент» рассказал об уничтожении украинского «Града» у белгородской границы

1 апреля 2024, 09:41
Фото: телеканал «Звезда»
Уничтожение украинских террористов

ВС РФ с помощью гаубицы «Мста-С» уничтожили бойцов ВСУ у белгородской границы

В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении бойцов и техники противника, расположенных в граничащем с Белгородской областью районе Украины. Артиллеристы используют боевые расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», сообщает «Звезда».

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» бьют по украинским террористическим формированиям вблизи с белгородским приграничьем. Артиллеристы атакуют технику и самих боевиков, куда прибывают по одному из проработанных маршрутов.

Цели боевым расчётам указывают комплексы беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет узнать об уничтожении позиций в реальном времени.

Уничтожаем взводные опорные пункты противника, технику, блиндажи, укрепления. В ходе последней боевой работы уничтожили несколько взводных опорных пунктов, окопы и «Град». Противник старается вести контрбатарейную борьбу. Но он нас не видит, а мы его видим.
командир орудия с позывным «Интеллигент»

На этот раз артиллеристы нанесли удар на расстоянии 20 километров. Также фиксируется излучение радиолокационных станций противника.

За выполненную работу многих российских военнослужащих удостоили государственной награды.

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#Белгородская область#Град#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Гаубица#СВО#Александра Склярова
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