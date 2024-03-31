Как себя чувствуют пострадавшие при атаках ВСУ белгородцы?

Как сообщил Вячеслав Гладков, сейчас в больнице проходят лечение 13 раненых белгородцев, пятеро из них находятся в реанимации, остальные — в отделениях. Один из сотрудников МЧС, Ярослав Васильевич, пострадавший во время прилёта в пожарную часть в Головчино, получил черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом скуло-орбитального комплекса, рвано-ушибленные раны височной, лобной областей и осколочное непроникающее ранение левой половины грудной клетки.