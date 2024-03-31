Как себя чувствуют пострадавшие при атаках ВСУ белгородцы?

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Как сообщил Вячеслав Гладков, сейчас в больнице проходят лечение 13 раненых белгородцев, пятеро из них находятся в реанимации, остальные — в отделениях. Один из сотрудников МЧС, Ярослав Васильевич, пострадавший во время прилёта в пожарную часть в Головчино, получил черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом скуло-орбитального комплекса, рвано-ушибленные раны височной, лобной областей и осколочное непроникающее ранение левой половины грудной клетки.
Второй сотрудник МЧС, Дмитрий Николаевич, находится в реанимации. Мужчина получил осколочное слепое проникающее ранение груди и осколочное сквозное проникающее ранение живота. «Врачи делают всё возможное, чтобы мужчина скорее пошёл на поправку», — сообщил губернатор.
Ещё одна белгородка Алла Петровна попала в больницу после обстрела областного центра 29 марта. У женщины перелом нижней челюсти и множественные раны на лице. Сейчас белгородка получает интенсивную терапию.
Житель Новой Таволжанки Виктор Николаевич пострадал при сбросе взрывного устройства с беспилотника. У него закрытая черепно-мозговая травма, контузия, резаные раны лица и обеих кистей. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
Ещё один белгородец Николай Петрович поступил в больницу со слепым осколочным ранением грудной клетки, травматической ампутацией правой ноги, осколочным сквозным ранением левого предплечья, открытым многооскольчатым переломом обеих костей левого предплечья и осколочным слепым ранением шеи. Мужчина находится на лечении уже два месяца. Белгородца уже перевели в обычную палату.
Все пациенты постоянно находятся под пристальным вниманием наших врачей. При необходимости наши доктора советуются со специалистами из федерального центра. У большинства пациентов заметна положительная динамика, но и сами доктора отмечают: главное — позитивный настрой сохранять, тогда и силы прибавляются.
Вячеслав Гладков