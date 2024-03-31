Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Губернатор навестил в больнице пострадавших при обстрелах юных белгородцев

Губернатор навестил в больнице пострадавших при обстрелах юных белгородцев

31 марта 2024, 16:34
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Сейчас в детской областной больнице находится 12-летняя Даша и 15-летний Андрей, сообщил глава региона.
Сюжет
Дети

В нейрохирургическом отделении сейчас лечится 12-летняя Даша. Девочка пострадала 29 марта, когда в МКД врезался беспилотник. В момент атаки БПЛА девочка вместе со своим старшим братом находилась дома. В результате взрывной волны её оглушило.

Девочка попала в больницу с минно-взрывной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и растяжением в шейном отделе позвоночника. Сейчас ребёнок находится в палате вместе с мамой. Белгородке оказывают всю необходимую помощь.

«Уже идёт на поправку, всем довольна. Врачи говорят, что в ближайшее время её выпишут», — сообщил глава региона.

В палате травматологического отделения лечится 15-летний Андрей из Октябрьского. Юношу привезли в больницу 17 марта с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и минно-взрывной травмой. В ногу попал осколок снаряда. Андрей уже идёт на поправку. Врачи проводят терапию и делают перевязки, скоро парня тоже выпишут.

Как себя чувствуют пострадавшие при атаках ВСУ белгородцы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Как себя чувствуют пострадавшие при атаках ВСУ белгородцы?Обстрел Белгорода утром, гибель женщины вечером, налёты дронов: итоги воскресеньяЖенщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области
#Общество#Белгородская область#Больница#Дети#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Атака ВСУ
Подпишитесь
Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 14:01
«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» Частный дом загорелся после обстрела Белгорода
Сегодня, 04:42
За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей
Вчера, 09:25
Руководители торговых центров смогут открыть их, но есть условия
Вчера, 07:46
Граффити в память о погибшей кенгуру из зоопарка в Белгороде появилось в Саратове
Сегодня, 12:33
Ожог второй степени: стало известно о пострадавшей после обстрела Белгорода женщине
Сегодня, 06:05
"