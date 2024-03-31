Губернатор навестил в больнице пострадавших при обстрелах юных белгородцев

В палате травматологического отделения лечится 15-летний Андрей из Октябрьского. Юношу привезли в больницу 17 марта с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и минно-взрывной травмой. В ногу попал осколок снаряда. Андрей уже идёт на поправку. Врачи проводят терапию и делают перевязки, скоро парня тоже выпишут.