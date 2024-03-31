Губернатор навестил в больнице пострадавших при обстрелах юных белгородцев

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В нейрохирургическом отделении сейчас лечится 12-летняя Даша. Девочка пострадала 29 марта, когда в МКД врезался беспилотник. В момент атаки БПЛА девочка вместе со своим старшим братом находилась дома. В результате взрывной волны её оглушило.
Девочка попала в больницу с минно-взрывной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и растяжением в шейном отделе позвоночника. Сейчас ребёнок находится в палате вместе с мамой. Белгородке оказывают всю необходимую помощь.
«Уже идёт на поправку, всем довольна. Врачи говорят, что в ближайшее время её выпишут», — сообщил глава региона.
В палате травматологического отделения лечится 15-летний Андрей из Октябрьского. Юношу привезли в больницу 17 марта с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и минно-взрывной травмой. В ногу попал осколок снаряда. Андрей уже идёт на поправку. Врачи проводят терапию и делают перевязки, скоро парня тоже выпишут.