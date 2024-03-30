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Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Беспилотник

Инфраструктурный объект пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

30 марта 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Тишанка Волоконовского района

В селе Тишанка Волоконовского района дрон-камикадзе ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи. Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, в результате взрыва есть повреждения.

В селе Тишанка Волоконовского района под удар дрона-камикадзе попал инфраструктурный объект связи. Во время атаки сооружение в результате взрыва было повреждено.

По предварительным данным, пострадавших нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

Ранее стало известно о повреждении линии электропередачи в Шебекинском горокруге после обстрела со стороны ВСУ. В результате атаки без электроэнергии остаются хутора Мухин и Панков, также посёлок Первомайский.

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