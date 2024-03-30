Инфраструктурный объект пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В селе Тишанка Волоконовского района под удар дрона-камикадзе попал инфраструктурный объект связи. Во время атаки сооружение в результате взрыва было повреждено.
По предварительным данным, пострадавших нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.
Ранее стало известно о повреждении линии электропередачи в Шебекинском горокруге после обстрела со стороны ВСУ. В результате атаки без электроэнергии остаются хутора Мухин и Панков, также посёлок Первомайский.