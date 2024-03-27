«Заплаканная, глазки закрыты, вокруг — пепел»: белгородец — о спасённой девочке

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Ивану Табачкову 29 лет. Родился он в Забайкальском крае, 13 лет назад переехал в Белгородскую область. 18 марта в день обстрела парень находился неподалёку от дома в Никольском, в который попал снаряд.
В этот момент, рассказывает белгородец, он проезжал мимо улицы. Машину оставил на дороге и побежал к месту происшествия. Возле разрушенного дома стоял дедушка девочки. Во время обстрела мужчина находился на улице. Иван начал обходить участок, услышал, что дедушка стал звать свою внучку Катю.
«Я тоже начал звать Катю и в этот момент понял, что нужно будет подлезть под дом», — рассказывает Иван.
Молодой человек подлез под дом и увидел, что девочка находится под завалами от крыши, плачет и зовёт на помощь. Ногу ребёнка прижал большой блок, из-за этого её было сложно вытащить самостоятельно. Ивану помог кто-то из соседей.
«Мне удалось встать на ноги в небольшом пространстве, в это время справа ко мне подполз мужчина — спасибо ему, без него я бы, наверное, ничего не смог сделать, потому что Катюша была спиной ко мне, лежала головой у меня на плечах, заплаканная, глазки закрыты, и вокруг — пепел. Ноги у неё застряли, и вот этот мужчина приподнял основной камень, а я вытянул Катю», — цитирует парня издание.
Пока молодой человек с соседом доставили девочку, на участке начался пожар — горело газовое оборудование. Потушить огонь помогли соседи.
Ребёнок был в сознании. Оперативные службы отвезли девочку с молодым человеком до больницы. Всю дорогу Иван держал Катю на руках и разговаривал с ней, чтобы она не потеряла сознание.
«Спрашивал, сколько ей лет, кто у неё дома живет, какие животные. Она мне всё рассказывала, а у меня у самого внутри была неутолимая злость на это всё: на тех, кто это сделал. Эта злость, наверное, останется во мне надолго…» — вспоминает молодой человек.
Сейчас белгородец поддерживает связь с дедушкой девочки. Как отметил молодой человек в разговоре с изданием, свой поступок он не считает героическим, говорит, что на его месте так поступил бы каждый.
Недавно стало известно, что у девочки есть родной отец в Якутии. Он заберёт ребёнка к себе в Нерюнгри. Сейчас мужчина разбирается с документами и собирается вылетать в Москву. По его словам, дочери стало лучше. Девочка уже дышит самостоятельно. Ребёнок находится на лечении в Москве.