«Заплаканная, глазки закрыты, вокруг — пепел»: белгородец — о спасённой девочке

«Мне удалось встать на ноги в небольшом пространстве, в это время справа ко мне подполз мужчина — спасибо ему, без него я бы, наверное, ничего не смог сделать, потому что Катюша была спиной ко мне, лежала головой у меня на плечах, заплаканная, глазки закрыты, и вокруг — пепел. Ноги у неё застряли, и вот этот мужчина приподнял основной камень, а я вытянул Катю», — цитирует парня издание.