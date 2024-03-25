Более 360 млн рублей для пострадавших в «Крокусе» собрали за выходные на счёт Сбера

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
На данный момент пожертвования продолжают поступать. Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом — комиссия при переводе не взимается.
В настоящее время формируется состав специальной комиссии, которая определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи и другое. В её состав войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК.
Собранные средства хотят передать на помощь в восстановлении после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определит которые упомянутая выше комиссия.