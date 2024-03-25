Более 360 млн рублей для пострадавших в «Крокусе» собрали за выходные на счёт Сбера

В настоящее время формируется состав специальной комиссии, которая определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи и другое. В её состав войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК.