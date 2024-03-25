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Более 360 млн рублей для пострадавших в «Крокусе» собрали за выходные на счёт Сбера

Более 360 млн рублей для пострадавших в «Крокусе» собрали за выходные на счёт Сбера

25 марта 2024, 12:19
Фото: 1MI
На благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест, поступило уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Собирать деньги начали 23 марта.

На данный момент пожертвования продолжают поступать. Всего совершено почти полмиллиона благотворительных переводов. Оказать финансовую поддержку можно любым удобным способом — комиссия при переводе не взимается.

В настоящее время формируется состав специальной комиссии, которая определит категории благополучателей, направления расходования средств, порядок оказания помощи и другое. В её состав войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК.

Собранные средства хотят передать на помощь в восстановлении после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определит которые упомянутая выше комиссия.

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#Пострадавшие#Комиссия#Помощь#Лечение#Погибшие#Психологическая помощь#Пожертвования#Теракт#Белгород#Восстановление#Сбер#Благотворительный счёт#Адресная помощь#Артем Черненко
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