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Письма со словами поддержки из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» получает ВМФ

Письма со словами поддержки из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» получает ВМФ

25 марта 2024, 09:41
Фото: 1MI
Их направляют участники Всемирного фестиваля молодёжи. Они запустили акцию #prayforrussia в знак солидарности с российским народом.

Соболезнования родным жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и письма поддержки пострадавшим передают участники Всемирного фестиваля молодёжи.

«В эти тяжёлые дни весь мир скорбит вместе с Россией! Участники фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов #ВФМ2024 отправляют нам письма и сообщения со словами поддержки», — отметили в группе фестиваля в соцсети.

В знак солидарности запущена акция #prayforrussia. Найти публикации можно по указанному хештегу в соцсетях.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошёл вечером 22 марта. Погибло более 130 человек.

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#Общество#Крокус сити-холл#Всемирный фестиваль молодёжи
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