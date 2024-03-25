Письма со словами поддержки из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» получает ВМФ

«В эти тяжёлые дни весь мир скорбит вместе с Россией! Участники фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов #ВФМ2024 отправляют нам письма и сообщения со словами поддержки», — отметили в группе фестиваля в соцсети.