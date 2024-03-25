Письма со словами поддержки из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» получает ВМФ

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Соболезнования родным жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и письма поддержки пострадавшим передают участники Всемирного фестиваля молодёжи.
«В эти тяжёлые дни весь мир скорбит вместе с Россией! Участники фестиваля и представители Национальных подготовительных комитетов #ВФМ2024 отправляют нам письма и сообщения со словами поддержки», — отметили в группе фестиваля в соцсети.
В знак солидарности запущена акция #prayforrussia. Найти публикации можно по указанному хештегу в соцсетях.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошёл вечером 22 марта. Погибло более 130 человек.