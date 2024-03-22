Звёздная помощь продолжается: Галич помогла собрать для белгородцев 6 млн рублей

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Известные россияне продолжают оказывать помощь белгородцам, которые из-за обстрелов остались без всего. Блогер Ида Галич помогла собрать для жителей региона 6 млн рублей. Пожертвования поступают со всей страны.
Председатель благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк написала блогеру, что благодаря сбору получится закупить лекарства и оказать помощь тем людям, которые остались без всего.
Напомним, Кондратюк состоит в общественном совете по распределению пожертвований для пострадавших жителей от обстрелов.
Также добавим, что ранее звёзды оказывали белгородцам помощь. В их числе — певица Лолита. Артистка помогла переехать ещё двум белгородским семьям. В Москву переедет мать-одиночка с дочерью и животными, а в Подмосковье отправится многодетная семья.