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Блогер Ида Галич помогла собрать 6 млн рублей для белгородцев

Звёздная помощь продолжается: Галич помогла собрать для белгородцев 6 млн рублей

22 марта 2024, 07:36
Фото: 1MI

Блогер Ида Галич помогла собрать 6 млн рублей для белгородцев

Благодаря сбору для белгородцев закупят лекарства и окажут помощь людям, которые остались без всего. Пожертвования для жителей региона поступают со всей России, пишет «Белгородский канал».

Известные россияне продолжают оказывать помощь белгородцам, которые из-за обстрелов остались без всего. Блогер Ида Галич помогла собрать для жителей региона 6 млн рублей. Пожертвования поступают со всей страны.

Председатель благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк написала блогеру, что благодаря сбору получится закупить лекарства и оказать помощь тем людям, которые остались без всего.

Напомним, Кондратюк состоит в общественном совете по распределению пожертвований для пострадавших жителей от обстрелов.

Также добавим, что ранее звёзды оказывали белгородцам помощь. В их числе — певица Лолита. Артистка помогла переехать ещё двум белгородским семьям. В Москву переедет мать-одиночка с дочерью и животными, а в Подмосковье отправится многодетная семья.

Скриншот перепискиСкриншот переписки
Скриншот переписки
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Певица Лолита помогла уехать ещё двум семьям из Белгорода
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#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Благотворительный фонд#Евгения Кондратюк#Пожертвования#Белгород#Наталья Корявых#Ида Галич
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