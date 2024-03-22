Звёздная помощь продолжается: Галич помогла собрать для белгородцев 6 млн рублей

Также добавим, что ранее звёзды оказывали белгородцам помощь. В их числе — певица Лолита. Артистка помогла переехать ещё двум белгородским семьям. В Москву переедет мать-одиночка с дочерью и животными, а в Подмосковье отправится многодетная семья.