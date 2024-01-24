Звёздная помощь: певица Глюкоза пожертвовала деньги семье юного белгородца

Пока белгородцам необходима помощь от спортивных федераций, клубов и спонсоров. Юным атлетам из областной сборной негде тренироваться. До 16 февраля занятия переведены в дистанционный формат. Теперь их тренер ищет базу подальше от приграничья или в другом регионе. Сейчас спортсменам помогает хоккеист НХЛ Михаил Сергачёв в рамках своего социального проекта.