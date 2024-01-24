Звёздная помощь: певица Глюкоза пожертвовала деньги семье юного белгородца

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:44
Среди тех звёзд, которые оказали белгородцам помощь после обстрела 30 декабря, оказалась певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Она перевела 70 тысяч рублей для семьи 11-летнего Тимура из Белгорода. Теперь мальчик сможет приехать в Москву и принять участие во втором этапе международного музыкального конкурса.
Из числа артистов жителям Белгорода помогли Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Певица оплатила жильё матери-одиночке и родителям с маленькими двойняшками. Киркоров же помог проекту информационно на своих страницах в соцсетях, а до этого пожертвовал крупную сумму некоммерческой организации «Синяя птица».
Журналистка Ксения Собчак поделилась итогами помощи, которую оказали белгородцам после случившейся трагедии. Сборы всё ещё открыты. Собрать общими силами удалось 5,1 млн рублей. На эти средства расселили 56 семей.
Всего же с начала января расселить удалось 92 семьи, в том числе силами благотворителей.
Пока белгородцам необходима помощь от спортивных федераций, клубов и спонсоров. Юным атлетам из областной сборной негде тренироваться. До 16 февраля занятия переведены в дистанционный формат. Теперь их тренер ищет базу подальше от приграничья или в другом регионе. Сейчас спортсменам помогает хоккеист НХЛ Михаил Сергачёв в рамках своего социального проекта.
Ранее рэпер Loqiemean пожертвовал деньги «Святому Белогорью против детского рака». Он перечислил 50 тыс. рублей.