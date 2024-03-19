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Переезд

Певица Лолита помогла уехать ещё двум семьям из Белгорода

19 марта 2024, 08:22
Фото: 1MI
Переезд

По проекту Собчак из Белгорода с начала января расселили 168 семей

Ксения Собчак накануне сообщила о расселении четырёх семей по её проекту. Ещё две помогла переселить певица Лолита. В Москву переедет мать-одиночка, в Московскую область — многодетная семья, рассказала журналистка в своём Telegram-канале.

Журналистка Ксения Собчак сообщила о текущих результатах по расселению семей из Белгорода в связи с обстрелами. Накануне благодаря сбору расселили четыре семьи. Ещё двум помогла переехать певица Лолита. В Москву переедет мать-одиночка с дочерью и животными. В Московскую область переберётся многодетная семья.

По проекту Собчак переезжают две многодетные матери, матери-одиночки, родители малышей, семья с беременной женщиной, семья с бабушкой 1936 года рождения. Однако журналистка отмечает, что обращений поступает очень много, а темпы сбора не успевают.

С начала января по проекту расселили в общем 168 семей. 115 удалось переселить через благотворительный сбор, остальные — с помощью спонсоров.

Напомним, ранее Лолита уже оказывала помощь белгородским семьям. Певица оплатила жильё матери-одиночке и родителям с маленькими двойняшками.

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#Общество#Белгородская область#Москва#Новости Белгорода#Расселение#Белгород#Наталья Корявых#Московская область#Мать-одиночка#Ксения собчак#Лолита Милявская
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