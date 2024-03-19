Певица Лолита помогла уехать ещё двум семьям из Белгорода

Журналистка Ксения Собчак сообщила о текущих результатах по расселению семей из Белгорода в связи с обстрелами. Накануне благодаря сбору расселили четыре семьи. Ещё двум помогла переехать певица Лолита. В Москву переедет мать-одиночка с дочерью и животными. В Московскую область переберётся многодетная семья.