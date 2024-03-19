Певица Лолита помогла уехать ещё двум семьям из Белгорода

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Журналистка Ксения Собчак сообщила о текущих результатах по расселению семей из Белгорода в связи с обстрелами. Накануне благодаря сбору расселили четыре семьи. Ещё двум помогла переехать певица Лолита. В Москву переедет мать-одиночка с дочерью и животными. В Московскую область переберётся многодетная семья.
По проекту Собчак переезжают две многодетные матери, матери-одиночки, родители малышей, семья с беременной женщиной, семья с бабушкой 1936 года рождения. Однако журналистка отмечает, что обращений поступает очень много, а темпы сбора не успевают.
С начала января по проекту расселили в общем 168 семей. 115 удалось переселить через благотворительный сбор, остальные — с помощью спонсоров.
Напомним, ранее Лолита уже оказывала помощь белгородским семьям. Певица оплатила жильё матери-одиночке и родителям с маленькими двойняшками.