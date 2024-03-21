Во время ракетной опасности в Белгороде не разъехались Kia и автобус: видео

Сегодня областной центр вновь подвергся мощному обстрелу ВСУ. При утренней атаке на город пострадали пять человек. Их доставили в горбольницу № 2 и областную больницу. Повреждения в результате прилёта получила «Белгород-Арена». Осколки украинских боеприпасов посекли фасад здания, рядом виднелась воронка.