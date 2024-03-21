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ДТП на перекрёстке Славы и Белгородского полка

Во время ракетной опасности в Белгороде не разъехались Kia и автобус: видео

21 марта 2024, 09:01
Фото: Belgorod.Camera
ДТП на перекрёстке Славы и Белгородского полка

Пассажирка автобуса пострадала при ДТП в Белгороде во время ракетной опасности

Утром 21 марта, когда в Белгороде объявили ракетную опасность, на перекрёстке Славы — Белгородского полка столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе белгородской ГИБДД.
Сюжет
ДТП

21 марта в 8:05, когда в Белгороде объявили ракетную опасность, на пересечении проспекта Славы и улицы Белгородского полка произошло ДТП. Столкнулись автобус и легковой автомобиль Kia. Видео с места происшествия опубликовали в Сети.

Водитель легковушки выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом. Известно, что за рулём Kia была 48-летняя женщина.

В аварии пострадала 46-летняя пассажирка автобуса.

Сегодня областной центр вновь подвергся мощному обстрелу ВСУ. При утренней атаке на город пострадали пять человек. Их доставили в горбольницу № 2 и областную больницу. Повреждения в результате прилёта получила «Белгород-Арена». Осколки украинских боеприпасов посекли фасад здания, рядом виднелась воронка.

ДТП на перекрёстке Славы и Белгородского полка
Видео: Belgorod.Camera
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
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