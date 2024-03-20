Под Белгородом вновь будет громко: местных жителей просят не паниковать

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Жителей Яковлевского округа предупреждают о возможных громких звуках. Поводов для беспокойства нет — пройдут плановые работы ВС РФ. Об этом сегодня сообщили в местной администрации. Людей попросили сохранять спокойствие.
Сегодня с 13:00 до 15:00 на полигоне будут проходить плановые работы российских военнослужащих. Просьба сохранять спокойствие.
администрация Яковлевского горокруга
О работе российских военных жителей муниципалитета уже предупреждали накануне. 19 марта с 19:00 до 21:00 проходили плановые работы по уничтожению взрывоопасного предмета. Такие же работы проводились 13 марта.
Тем временем в Белгороде выдался очередной неспокойный день. Город атаковали из РСЗО. Работала система ПВО. В городе и районе объявляли ракетную опасность.