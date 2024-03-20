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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Взрыв

Под Белгородом вновь будет громко: местных жителей просят не паниковать

20 марта 2024, 10:16
Фото: 1MI
Взрыв

Жителей Яковлевского горокруга предупредили о плановых работах ВС РФ

С 13:00 до 15:00 на полигоне будут проходить плановые работы российских военнослужащих. Об этом предупредили в местной администрации. Жителей просят сохранять спокойствие.

Жителей Яковлевского округа предупреждают о возможных громких звуках. Поводов для беспокойства нет — пройдут плановые работы ВС РФ. Об этом сегодня сообщили в местной администрации. Людей попросили сохранять спокойствие.

Сегодня с 13:00 до 15:00 на полигоне будут проходить плановые работы российских военнослужащих. Просьба сохранять спокойствие.
администрация Яковлевского горокруга

О работе российских военных жителей муниципалитета уже предупреждали накануне. 19 марта с 19:00 до 21:00 проходили плановые работы по уничтожению взрывоопасного предмета. Такие же работы проводились 13 марта.

Тем временем в Белгороде выдался очередной неспокойный день. Город атаковали из РСЗО. Работала система ПВО. В городе и районе объявляли ракетную опасность.

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#Белгородская область#Полигон#Новости Белгорода#Предупреждение#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг#Плановые работы
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