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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Рисунок нейросети

Будет громко? Жителей Белгородской области предупреждают о работе военных

19 марта 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети

Неразорвавшийся снаряд будут уничтожать вечером в Белгородской области

Жителей Белгородской области предупреждают о возможных громких звуках с 19:00 до 21:00. Связаны они с уничтожением взрывоопасного предмета в Яковлевском горокруге.
Сюжет
Военные

Сегодня с 19:00 до 21:00 на полигоне в Яковлевском горокруге будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасного предмета. По этим причинам возможны громкие звуки.

Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.

Последняя неделя в Белгороде и области выдалась очень тяжёлой. Регулярные обстрелы ВСУ, сирены, жертвы и раненые — всё это пережили как жители областного центра, так и приграничных районах.

На момент публикации украинские военные всего один раз ударили из РСЗО по Белгороду — в 10:30. В это же время белгородцы слышали до боли знакомые звуки взрывов, от которых сотрясаются окна и дрожат стены.

Взрывы прогремели над Белгородом и районом, поднимается столб дыма
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#Белгородская область#Полигон#Окна#Раненые#Военные#Жертвы#Белгород#Яковлевский горокруг#Взрывы#Громкие звуки#Обстрелы ВСУ#Артем Черненко#Сирены#РСЗО#Спокойствие
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