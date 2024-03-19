Будет громко? Жителей Белгородской области предупреждают о работе военных

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Сегодня с 19:00 до 21:00 на полигоне в Яковлевском горокруге будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасного предмета. По этим причинам возможны громкие звуки.
Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.
Последняя неделя в Белгороде и области выдалась очень тяжёлой. Регулярные обстрелы ВСУ, сирены, жертвы и раненые — всё это пережили как жители областного центра, так и приграничных районах.
На момент публикации украинские военные всего один раз ударили из РСЗО по Белгороду — в 10:30. В это же время белгородцы слышали до боли знакомые звуки взрывов, от которых сотрясаются окна и дрожат стены.