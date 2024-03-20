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Момент падения осколков снарядов ВСУ в Белгороде попал на камеры видеонаблюдения

Машины дрогнули: момент очередного прилёта по Белгороду попал на видео

20 марта 2024, 09:50
Фото: Bel.ru

Момент падения осколков снарядов ВСУ в Белгороде попал на камеры видеонаблюдения

Сегодня ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду «Вампирами». В результате обстрела и работы ПВО один из снарядов или его осколков упал на улице Макаренко. Читатели Бел.Ру поделились видео с моментом прилёта.
Сюжет
Взрыв

Момент прилёта на Макаренко прислали в редакцию наши читатели. На кадрах видно, как один из снарядов или его осколков падает на парковку с автомобилями. В результате взрыва над землёй поднялся чёрный дым. Соседние машины при этом пошатнулись — от ударной волны перекосило даже массивную «Газель».

Видео: Bel.ru

Ряд СМИ сообщает, что один местный житель погиб на Макаренко в результате атаки ВСУ. Информация официально не подтверждена. Тем не менее, на опубликованных в Сети кадрах на асфальте видно следы, похожие на пятна крови. На место также прибыли скорые.

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#Видео#Газель#Машины#Взрыв#Белгород#ВСУ#Макаренко#Атака#Артем Черненко
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