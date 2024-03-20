Машины дрогнули: момент очередного прилёта по Белгороду попал на видео

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Момент прилёта на Макаренко прислали в редакцию наши читатели. На кадрах видно, как один из снарядов или его осколков падает на парковку с автомобилями. В результате взрыва над землёй поднялся чёрный дым. Соседние машины при этом пошатнулись — от ударной волны перекосило даже массивную «Газель».
Ряд СМИ сообщает, что один местный житель погиб на Макаренко в результате атаки ВСУ. Информация официально не подтверждена. Тем не менее, на опубликованных в Сети кадрах на асфальте видно следы, похожие на пятна крови. На место также прибыли скорые.