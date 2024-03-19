Водителей Белгорода предупредили об изменении скоростного режима на одной из дорог

На участке на улице Костюкова в Белгороде изменится скоростной режим — его ограничили до 40 км/ч. Речь идёт о дороге от поворота на ул. Донецкая до пересечения с ул. Губкина. Как объяснили в мэрии, решение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения на данном участке автодороги. Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.