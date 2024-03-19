Водителей Белгорода предупредили об изменении скоростного режима на одной из дорог

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
На участке на улице Костюкова в Белгороде изменится скоростной режим — его ограничили до 40 км/ч. Речь идёт о дороге от поворота на ул. Донецкая до пересечения с ул. Губкина. Как объяснили в мэрии, решение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения на данном участке автодороги. Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.
Ранее городская администрация назвала самые проблемные дороги в Белгороде. Больше всего ям и выбоин зафиксировали на четырёх участках: на проспекте Ватутина, улице Волчанской, на развязке в районе Ротонды, а также на Михайловском шоссе.
Также ранее сообщалось, что в городе капитально отремонтируют участок проспекта Ватутина — от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. На первый этап работ планировали потратить 31,8 млн рублей.