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Дорога на Костюкова

Водителей Белгорода предупредили об изменении скоростного режима на одной из дорог

19 марта 2024, 10:17
Фото: мэрия Белгорода
Дорога на Костюкова

На участке дороги в Белгороде снизили максимальную скорость до 40 км/ч

Максимальную скорость движения на улице Костюкова на участке от поворота на Донецкую до пересечения с Губкина ограничили до 40 км/ч. Решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения, объяснили в мэрии.
Сюжет
Дороги

На участке на улице Костюкова в Белгороде изменится скоростной режим — его ограничили до 40 км/ч. Речь идёт о дороге от поворота на ул. Донецкая до пересечения с ул. Губкина. Как объяснили в мэрии, решение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения на данном участке автодороги. Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.

Ранее городская администрация назвала самые проблемные дороги в Белгороде. Больше всего ям и выбоин зафиксировали на четырёх участках: на проспекте Ватутина, улице Волчанской, на развязке в районе Ротонды, а также на Михайловском шоссе.

Также ранее сообщалось, что в городе капитально отремонтируют участок проспекта Ватутина — от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого. На первый этап работ планировали потратить 31,8 млн рублей.

Названы самые проблемные участки дорог в Белгороде
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