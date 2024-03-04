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Published Сегодня, 10:08

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Дорога

За пять лет в белгородских городах построили дорог на 4,5 млрд рублей

4 марта 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney
Дорога

В белгородских жилых массивах построили 454 км дорог

За это время на территории жилых массивов региона построили 454 км дорог. Новые дороги появились в областном центре и городских округах. Подробности сообщили в региональном правительстве.
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Дороги

В Белгородской области за пять лет построили 454 км дорог. На эти цели потратили в общем 4,5 млрд рублей.

Строили дороги по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда». Программа в регионе реализуется с 2019 года. За это время новые дороги появились в микрорайонах ИЖС Белгородского и Прохоровского районов, в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Грайворонском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском горокругах, в Белгороде.

Строили дороги шириной либо 6 метров, либо 4,5 метра. В первом случае дорожники делали тротуары и автобусные остановки. Также в правительстве области добавили, что строительство этих дорог позволило ввести в эксплуатацию почти 1,8 млн кв. метров жилья в микрорайонах ИЖС.

Напомним, ранее стало известно, что на территории региона в 2024 году отремонтируют 13 мостов. Их общая протяжённость превышает 1,1 км.

В Белгородской области в 2024 году отремонтируют 13 мостов
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#Общество#Белгородская область#Строительство дорог#ИЖС#Дороги#Новости Белгорода#Касается каждого#Нацпроект#Белгород#Наталья Корявых#Микрорайоны
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