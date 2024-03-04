За пять лет в белгородских городах построили дорог на 4,5 млрд рублей

Строили дороги по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда». Программа в регионе реализуется с 2019 года. За это время новые дороги появились в микрорайонах ИЖС Белгородского и Прохоровского районов, в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Грайворонском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском горокругах, в Белгороде.