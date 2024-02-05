Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

ремонт дорог

Названы самые проблемные участки дорог в Белгороде

5 февраля 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
ремонт дорог

Мэрия назвала самые проблемные участки дорог в Белгороде

Больше всего ям и выбоин зафиксировали на четырёх участках, сообщает администрация Белгорода. Один из них должны капитально отремонтировать.

В Белгороде проводят аварийный ямочный ремонт дорог. Из-за температурных перепадов дороги изнашиваются, образуются ямы и выбоины. Больше всего проблем зафиксировано на участках на проспекте Ватутина, улице Волчанской, на развязке в районе Ротонды, а также на Михайловском шоссе.

Зимой ямочный ремонт выполняют с помощью литой асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет проводить работу при температуре воздуха до -10 градусов.

В текущем году БГБ должно выполнить ямочный ремонт на 48 тыс. кв.м дорожного полотна.

Ранее появилась закупка на выполнение первого этапа капитального ремонта на участке дороги на проспекте Ватутина. Сейчас УКС Белгорода ищет подрядчика. Специалисты должны будут отремонтировать участок дороги от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого.

ремонт дорог
Видео: администрация Белгорода
В Белгороде капитально отремонтируют участок проспекта Ватутина
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде капитально отремонтируют участок проспекта ВатутинаВыделенки и велодорожки: Демидов рассказал о ремонте моста на проспекте ВатутинаМэр Белгорода рассказал, когда проведут ямочный ремонт на малой Богданке
#Город#Видео#Ремонт дорог#Новости Белгорода#Ямочный ремонт#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Дистант всё-таки стал причиной роста подростковой преступности среди белгородцев?
Сегодня, 12:42
«Я хочу жить как человек»: почему белгородка-инвалид вынуждена скитаться по вокзалам
Сегодня, 14:47
Погибшего при обстреле Белгорода офицера СК наградили посмертно
Сегодня, 13:23
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
Сегодня, 08:43
Гладков и Шойгу обсудили обстановку в Белгородской области
Сегодня, 15:43
«Нас это не устраивает»: белгородцы просят не строить асфальтовый завод в их посёлке
Сегодня, 15:03