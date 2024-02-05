Названы самые проблемные участки дорог в Белгороде

В Белгороде проводят аварийный ямочный ремонт дорог. Из-за температурных перепадов дороги изнашиваются, образуются ямы и выбоины. Больше всего проблем зафиксировано на участках на проспекте Ватутина, улице Волчанской, на развязке в районе Ротонды, а также на Михайловском шоссе.