Названы самые проблемные участки дорог в Белгороде

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Белгороде проводят аварийный ямочный ремонт дорог. Из-за температурных перепадов дороги изнашиваются, образуются ямы и выбоины. Больше всего проблем зафиксировано на участках на проспекте Ватутина, улице Волчанской, на развязке в районе Ротонды, а также на Михайловском шоссе.
Зимой ямочный ремонт выполняют с помощью литой асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет проводить работу при температуре воздуха до -10 градусов.
В текущем году БГБ должно выполнить ямочный ремонт на 48 тыс. кв.м дорожного полотна.
Ранее появилась закупка на выполнение первого этапа капитального ремонта на участке дороги на проспекте Ватутина. Сейчас УКС Белгорода ищет подрядчика. Специалисты должны будут отремонтировать участок дороги от улицы 5 Августа до улицы Князя Трубецкого.