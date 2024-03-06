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Published Сегодня, 08:29

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Плохая дорога

«Белдорстрой» опять попал в поле зрения прокуратуры из-за состояния дорог

6 марта 2024, 08:29
Фото: 1MI
Плохая дорога

В ещё одном районе Белгородской области нашли проблемные дороги

Прокуратура обнаружила факт ненадлежащего содержание дорог в Новооскольском горокруге. В связи с этим главе ООО «Белдорстрой» внесли представление, сообщает надзорное ведомство.
Сюжет
Дороги

Прокуратура продолжает проверять состояние дорог в регионе. На этот раз проблемный участок обнаружили в Новооскольском горокруге. Проверка надзорного ведомства показала, что ненадлежащим образом содержали дороги общего пользования.

Речь идёт об участках Новый Оскол — Ниновка и Новый Оскол — Большеивановка — Стрелецкое. Сообщается, что там имеются многочисленные нарушения целостности дорожного покрытия.

В связи с этим правоохранители внесли представление в адрес гендиректора компании ООО «Белдорстрой». В отношении главного инженера филиала «Новооскольский» заведено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ наказание для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа.

Ранее директору «Белдорстроя» внесли представление за проблемную дорогу Белгород — Короча. На участке федеральной дороги с 13-го км по 50-й км обнаружены недостатки, в том числе выбоины. Также на эту трассу неоднократно жаловались водители.

Затем глава организации получил ещё одно замечание от прокуратуры за состояние дороги в Алексеевском горокруге. Там также обнаружились выбоины.

Гендиректор «Белдорстроя» вновь получил замечание от прокуратуры из-за плохой дороги
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