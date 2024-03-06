«Белдорстрой» опять попал в поле зрения прокуратуры из-за состояния дорог

В связи с этим правоохранители внесли представление в адрес гендиректора компании ООО «Белдорстрой». В отношении главного инженера филиала «Новооскольский» заведено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ наказание для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа.