«Белдорстрой» опять попал в поле зрения прокуратуры из-за состояния дорог

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:32
Прокуратура продолжает проверять состояние дорог в регионе. На этот раз проблемный участок обнаружили в Новооскольском горокруге. Проверка надзорного ведомства показала, что ненадлежащим образом содержали дороги общего пользования.
Речь идёт об участках Новый Оскол — Ниновка и Новый Оскол — Большеивановка — Стрелецкое. Сообщается, что там имеются многочисленные нарушения целостности дорожного покрытия.
В связи с этим правоохранители внесли представление в адрес гендиректора компании ООО «Белдорстрой». В отношении главного инженера филиала «Новооскольский» заведено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ наказание для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа.
Ранее директору «Белдорстроя» внесли представление за проблемную дорогу Белгород — Короча. На участке федеральной дороги с 13-го км по 50-й км обнаружены недостатки, в том числе выбоины. Также на эту трассу неоднократно жаловались водители.
Затем глава организации получил ещё одно замечание от прокуратуры за состояние дороги в Алексеевском горокруге. Там также обнаружились выбоины.