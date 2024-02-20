Гендиректор «Белдорстроя» вновь получил замечание от прокуратуры из-за плохой дороги

Прокуратура вновь заинтересовалась состоянием дорог в Белгородской области. На этот раз надзорное ведомство обнаружило, что федеральная трасса М-2 на участке от 190 км по 214 км находится в неудовлетворительном состоянии. На дорожном полотне есть выбоины.