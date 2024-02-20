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Плохая дорога

Гендиректор «Белдорстроя» вновь получил замечание от прокуратуры из-за плохой дороги

20 февраля 2024, 11:18
Фото: 1MI
Плохая дорога

Прокуратура нашла выбоины на федеральной трассе в Белгородской области

На этот раз дело коснулось дороги в Алексеевском горокруге. По результатам проверки на федеральной трассе обнаружились выбоины.

Прокуратура вновь заинтересовалась состоянием дорог в Белгородской области. На этот раз надзорное ведомство обнаружило, что федеральная трасса М-2 на участке от 190 км по 214 км находится в неудовлетворительном состоянии. На дорожном полотне есть выбоины.

Алексеевский прокурор в связи с этим направил представление в адрес гендиректора ООО «Белдорстрой». На ответственное должностное лицо завели административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле надзорного ведомства.

Это уже не первое представление прокуратуры в адрес руководителя организации. Ранее правоохранители установили факт наличия выбоин на участке федеральной дороги с 13-го км по 50-й км. Речь идёт о трассе Белгород — Короча. На её состояние белгородцы неоднократно жаловались в Сети.

Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги
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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Трасса#Дороги#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Белдорстрой
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