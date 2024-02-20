Гендиректор «Белдорстроя» вновь получил замечание от прокуратуры из-за плохой дороги

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Прокуратура вновь заинтересовалась состоянием дорог в Белгородской области. На этот раз надзорное ведомство обнаружило, что федеральная трасса М-2 на участке от 190 км по 214 км находится в неудовлетворительном состоянии. На дорожном полотне есть выбоины.
Алексеевский прокурор в связи с этим направил представление в адрес гендиректора ООО «Белдорстрой». На ответственное должностное лицо завели административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле надзорного ведомства.
Это уже не первое представление прокуратуры в адрес руководителя организации. Ранее правоохранители установили факт наличия выбоин на участке федеральной дороги с 13-го км по 50-й км. Речь идёт о трассе Белгород — Короча. На её состояние белгородцы неоднократно жаловались в Сети.