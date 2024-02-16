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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Ремонт дорог

«В городе бываете вообще?» Белгородцы высказали претензию мэру о состоянии дорог

16 февраля 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Ремонт дорог

Белгородцы пожаловались мэру Демидову на состояние дорог

Валентин Демидов сообщил, что ямочный ремонт подрядчики выполнят до 10 марта. Сроки работ могут быть скорректированы из-за погодных условий, сообщил мэр во время прямого эфира.
Сюжет
Дороги

Белгородцы жалуются на состояние дорог в областной столице. «Что с дорогами? В городе бываете вообще?» — спрашивают горожане у мэра.

Валентин Демидов сообщил, что был разработан план ремонта с чёткими объёмами и очерёдностью работ. В общем объёме будет отремонтировано более 5 тыс. кв. м дорог — речь о ямочном ремонте. Также уже определены порядные организации, а для БГБ приобретена новая дорожная техника.

Графики корректируются с учётом погоды. В целом весь запланированный объём подрядчики выполнят до 10 марта. По мере выявления дефектов оперативно будем реагировать на это в течение всего года. Общий объём запланированных ремонтных работ составляет 48 тыс. кв. м
Валентин Демидов

Ранее администрация Белгорода назвала самые проблемные дорожные участки в городе. Больше всего ям и выбоин зафиксировано на проспекте Ватутина, улице Волчанской, на развязке в районе Ротонды и на Михайловском шоссе.

Названы самые проблемные участки дорог в Белгороде
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#Город#Дороги#Новости Белгорода#Жалоба#Ямочный ремонт#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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