«В городе бываете вообще?» Белгородцы высказали претензию мэру о состоянии дорог

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Белгородцы жалуются на состояние дорог в областной столице. «Что с дорогами? В городе бываете вообще?» — спрашивают горожане у мэра.
Валентин Демидов сообщил, что был разработан план ремонта с чёткими объёмами и очерёдностью работ. В общем объёме будет отремонтировано более 5 тыс. кв. м дорог — речь о ямочном ремонте. Также уже определены порядные организации, а для БГБ приобретена новая дорожная техника.
Графики корректируются с учётом погоды. В целом весь запланированный объём подрядчики выполнят до 10 марта. По мере выявления дефектов оперативно будем реагировать на это в течение всего года. Общий объём запланированных ремонтных работ составляет 48 тыс. кв. м
Валентин Демидов
Ранее администрация Белгорода назвала самые проблемные дорожные участки в городе. Больше всего ям и выбоин зафиксировано на проспекте Ватутина, улице Волчанской, на развязке в районе Ротонды и на Михайловском шоссе.