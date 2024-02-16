«В городе бываете вообще?» Белгородцы высказали претензию мэру о состоянии дорог

Валентин Демидов сообщил, что был разработан план ремонта с чёткими объёмами и очерёдностью работ. В общем объёме будет отремонтировано более 5 тыс. кв. м дорог — речь о ямочном ремонте. Также уже определены порядные организации, а для БГБ приобретена новая дорожная техника.