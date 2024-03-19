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Обстрел

«Вампир» вновь атаковал Белгород и Белгородский район

19 марта 2024, 08:06
Фото: 1MI
Обстрел

Девять снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили в Белгородской области

Атака была примерно в 10:30, уточняет Минобороны. В это же время громко было в Белгороде и Белгородском районе. По информации очевидцев, есть прилёты в Разумном.

ВСУ вновь ударили по Белгороду и Белгородскому району из РСЗО RM-70 «Вампир». Всего сбито девять реактивных снарядов.

ПВО сработала около 10:30. В это же время взрывы раздались над Белгородом и Белгородским районом. Во время грохота действовала ракетная опасность, сейчас её отменили.

Официальной информации о последствиях пока нет. Очевидцы сообщают, что прилёты были в Разумном. В Сети появились фото горящих автомобилей, а также разрушений в доме.

Добавим, что, по информации Минобороны РФ, ВСУ также ударили по Белгородской области беспилотником. Атака была примерно в 08:45, сработала ПВО.

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