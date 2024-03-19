«Вампир» вновь атаковал Белгород и Белгородский район

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
ВСУ вновь ударили по Белгороду и Белгородскому району из РСЗО RM-70 «Вампир». Всего сбито девять реактивных снарядов.
ПВО сработала около 10:30. В это же время взрывы раздались над Белгородом и Белгородским районом. Во время грохота действовала ракетная опасность, сейчас её отменили.
Официальной информации о последствиях пока нет. Очевидцы сообщают, что прилёты были в Разумном. В Сети появились фото горящих автомобилей, а также разрушений в доме.
Добавим, что, по информации Минобороны РФ, ВСУ также ударили по Белгородской области беспилотником. Атака была примерно в 08:45, сработала ПВО.