БФТ-Холдинг перевел органы СЗН на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

«Один из главных результатов проекта — значительное развитие и модернизация платформы „Работа в России“. Разработанная при участии московской службы занятости новая функциональность стала доступна всем регионам, подключенным к ЕЦП. Теперь данные, необходимые для успешного трудоустройства граждан, автоматически передаются сотрудникам службы занятости посредством СМЭВ. Каждый человек имеет возможность отследить прогресс по своему заявлению в режиме онлайн, а также оценить сроки, полноту и качество предоставления государственных услуг. Благодаря применению технологий искусственного интеллекта (AI) теперь возможен мгновенный подбор наиболее подходящих вакансий из базы данных по всей России. Кроме того, единая процессная модель в сочетании с верификацией данных в СМЭВ позволит предотвратить незаконное получение пособий по безработице», –сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга.