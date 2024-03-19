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БФТ-Холдинг перевел органы СЗН на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

БФТ-Холдинг перевел органы СЗН на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

19 марта 2024, 13:02
Фото: БФТ
В 2023 году БФТ-Холдинг перевел услуги службы занятости города Москвы в электронный формат. Столица подключила к платформе более 1000 сотрудников и стала самым крупным из регионов, которые перешли на обслуживание населения в электронном виде.

ЕЦП «Работа в России» — это единая федеральная информационная платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Сегодня она является основной площадкой для взаимодействия госорганов с соискателями и работодателями. Платформа постоянно модернизируется и развивается. Этому способствует обратная связь от пользователей и введение новых нормативных правовых актов. Очередная цель её обновления — обеспечить полный переход к госуслугам в сфере труда и занятости в электронной форме, а также повысить эффективность работы органов службы занятости населения (СЗН).

Москва стала самым крупным по численности населения регионом, который завершил переход на ЕЦП в 2023 году. Для эффективного перевода пользователей были созданы рабочая группа и отдельная команда поддержки, утвержден план-график, проведена большая совместная работа по тестированию системы, подготовке и обучению пользователей:

— проведено два этапа тестовой эксплуатации ЕЦП «Работа в России»;

— сформировано более 200 предложений по доработке;

— проведена серия вебинаров для специалистов и наставников по обучению работе на ЕЦП «Работа в России»;

— доработаны и актуализированы обучающие материалы по работе на ЕЦП «Работа в России».

После завершения тестовой эксплуатации и анализа предложений Рострудом было согласовано, реализовано и вынесено в промышленное окружение ЕЦП «Работа в России» более 100 доработок.

В рамках проекта по модернизации платформы при участии московской службы занятости БФТ-Холдинг, в состав которого входит белгородская ИТ-компания БФТ, внедрил в «Работу в России» новые цифровые сервисы, которые были масштабированы на другие регионы.

Основные результаты проекта:

— для предоставления в электронном виде внедрены 14 услуг, создана возможность интеграции с региональными порталами госуслуг (РПГУ). Это позволяет получить заявление, поданное на РПГУ, и передать на портал информацию об изменении статусов заявления и результатов оказания госуслуг;

— появилась опция «Начисления выплат безработным и гражданам, ищущим работу, и механизма обеспечения перечисления выплат безработным гражданам». Она позволит формировать карточки, операции и реестры по выплатам, а также обеспечить информационный обмен с банками, Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов России и др. Сотрудникам СЗН это позволит проводить удержания по исполнительным документам, перерасчеты начисленных сумм и взимать задолженность перед центрами занятости населения;

— создано «Электронное личное дело», в котором хранятся все данные о гражданине, полученные при предоставлении государственных услуг в области занятости;

— внедрен новый сервис подбора резюме и вакансий на основе искусственного интеллекта;

— разработана система подачи заявок и выдачи заявителям различных видов справок. Соискатель может получить их лично, обратившись в орган занятости, а также онлайн через свой личный кабинет на портале «Работа России» (trudvsem.ru);

— оптимизирован интерфейс платформы в рамках услуг по поиску работы и подбору работников. Например, добавлены онлайн-тесты, которые помогут лучше определить склонности человека, чтобы он мог выбрать наиболее интересную вакансию;

— внедрен механизм, который дает возможность вносить в систему изменения. Это позволит устранить нарушения, допущенные сотрудниками СЗН в процессе оказания услуг.

ЕЦП дает гражданам возможность подать заявление в электронном виде, получать уведомления о ходе оказания услуг и удаленно взаимодействовать с СЗН. Сократилось количество документов, которые граждане обычно представляют в бумажном виде: теперь все необходимые данные проверяются онлайн при помощи Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Один из главных результатов проекта — значительное развитие и модернизация платформы „Работа в России“. Разработанная при участии московской службы занятости новая функциональность стала доступна всем регионам, подключенным к ЕЦП. Теперь данные, необходимые для успешного трудоустройства граждан, автоматически передаются сотрудникам службы занятости посредством СМЭВ. Каждый человек имеет возможность отследить прогресс по своему заявлению в режиме онлайн, а также оценить сроки, полноту и качество предоставления государственных услуг. Благодаря применению технологий искусственного интеллекта (AI) теперь возможен мгновенный подбор наиболее подходящих вакансий из базы данных по всей России. Кроме того, единая процессная модель в сочетании с верификацией данных в СМЭВ позволит предотвратить незаконное получение пособий по безработице», –сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга.

«По итогам проекта все флагманские центры и отделы трудоустройства региона успешно перешли на оказание госуслуг на базе ЕЦП. Московские работодатели смогут быстрее закрывать вакансии, а жители города — находить подходящую работу», — прокомментировал Андрей Тарасов, директор службы занятости населения Москвы.

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