БФТ-Холдинг перевел органы СЗН на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
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ЕЦП «Работа в России» — это единая федеральная информационная платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Сегодня она является основной площадкой для взаимодействия госорганов с соискателями и работодателями. Платформа постоянно модернизируется и развивается. Этому способствует обратная связь от пользователей и введение новых нормативных правовых актов. Очередная цель её обновления — обеспечить полный переход к госуслугам в сфере труда и занятости в электронной форме, а также повысить эффективность работы органов службы занятости населения (СЗН).
Москва стала самым крупным по численности населения регионом, который завершил переход на ЕЦП в 2023 году. Для эффективного перевода пользователей были созданы рабочая группа и отдельная команда поддержки, утвержден план-график, проведена большая совместная работа по тестированию системы, подготовке и обучению пользователей:
— проведено два этапа тестовой эксплуатации ЕЦП «Работа в России»;
— сформировано более 200 предложений по доработке;
— проведена серия вебинаров для специалистов и наставников по обучению работе на ЕЦП «Работа в России»;
— доработаны и актуализированы обучающие материалы по работе на ЕЦП «Работа в России».
После завершения тестовой эксплуатации и анализа предложений Рострудом было согласовано, реализовано и вынесено в промышленное окружение ЕЦП «Работа в России» более 100 доработок.
В рамках проекта по модернизации платформы при участии московской службы занятости БФТ-Холдинг, в состав которого входит белгородская ИТ-компания БФТ, внедрил в «Работу в России» новые цифровые сервисы, которые были масштабированы на другие регионы.
Основные результаты проекта:
— для предоставления в электронном виде внедрены 14 услуг, создана возможность интеграции с региональными порталами госуслуг (РПГУ). Это позволяет получить заявление, поданное на РПГУ, и передать на портал информацию об изменении статусов заявления и результатов оказания госуслуг;
— появилась опция «Начисления выплат безработным и гражданам, ищущим работу, и механизма обеспечения перечисления выплат безработным гражданам». Она позволит формировать карточки, операции и реестры по выплатам, а также обеспечить информационный обмен с банками, Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов России и др. Сотрудникам СЗН это позволит проводить удержания по исполнительным документам, перерасчеты начисленных сумм и взимать задолженность перед центрами занятости населения;
— создано «Электронное личное дело», в котором хранятся все данные о гражданине, полученные при предоставлении государственных услуг в области занятости;
— внедрен новый сервис подбора резюме и вакансий на основе искусственного интеллекта;
— разработана система подачи заявок и выдачи заявителям различных видов справок. Соискатель может получить их лично, обратившись в орган занятости, а также онлайн через свой личный кабинет на портале «Работа России» (trudvsem.ru);
— оптимизирован интерфейс платформы в рамках услуг по поиску работы и подбору работников. Например, добавлены онлайн-тесты, которые помогут лучше определить склонности человека, чтобы он мог выбрать наиболее интересную вакансию;
— внедрен механизм, который дает возможность вносить в систему изменения. Это позволит устранить нарушения, допущенные сотрудниками СЗН в процессе оказания услуг.
ЕЦП дает гражданам возможность подать заявление в электронном виде, получать уведомления о ходе оказания услуг и удаленно взаимодействовать с СЗН. Сократилось количество документов, которые граждане обычно представляют в бумажном виде: теперь все необходимые данные проверяются онлайн при помощи Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
«Один из главных результатов проекта — значительное развитие и модернизация платформы „Работа в России“. Разработанная при участии московской службы занятости новая функциональность стала доступна всем регионам, подключенным к ЕЦП. Теперь данные, необходимые для успешного трудоустройства граждан, автоматически передаются сотрудникам службы занятости посредством СМЭВ. Каждый человек имеет возможность отследить прогресс по своему заявлению в режиме онлайн, а также оценить сроки, полноту и качество предоставления государственных услуг. Благодаря применению технологий искусственного интеллекта (AI) теперь возможен мгновенный подбор наиболее подходящих вакансий из базы данных по всей России. Кроме того, единая процессная модель в сочетании с верификацией данных в СМЭВ позволит предотвратить незаконное получение пособий по безработице», –сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга.
«По итогам проекта все флагманские центры и отделы трудоустройства региона успешно перешли на оказание госуслуг на базе ЕЦП. Московские работодатели смогут быстрее закрывать вакансии, а жители города — находить подходящую работу», — прокомментировал Андрей Тарасов, директор службы занятости населения Москвы.