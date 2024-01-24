БФТ-Холдинг создал единое хранилище ЭД для Министерства финансов Республики Беларусь

На данный момент созданная Подсистема хранения ЭД обеспечивает долгосрочное хранение юридически значимых документов, обрабатываемых Минфином в рамках процессов планирования и исполнения бюджета, дает возможность отслеживать историю изменений объектов хранения (набор файлов электронного документа, ЭЦП, сведения электронного документа, статус обработки в подсистемах АСФР), обеспечивает поиск по ключевым атрибутам ЭД и имеет возможность интеграции с внешними информационными системами и другими подсистемами АСФР, а также возможность визуального представления электронных документов. Теперь для совместного использования документов органам власти и участникам бюджетного процесса Республики Беларусь достаточно разместить электронный документ в Подсистеме хранения ЭД и инициировать передачу ссылки на него получателю.