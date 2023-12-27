БФТ-Холдинг расширил функционал ИС планирования бюджета Амурской области

Сегодня региональнаясистема централизации планирования средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образованийохватывает все виды субсидий и грантов, предназначенных для юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц — производителей товаров, НКО и аналогичных категорий получателей. Новая функциональностьпозволяетупростить анализ и контроль предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, а также автоматически формировать отчётность в соответствии с приказом Минфина России № 138н и является важнейшим инструментом для принятия управленческих решений.Система также помогает сократить расходы на логистику, связанные с бумажным документооборотом на этапах заключения соглашений и сбора отчетов.