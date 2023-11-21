БФТ-Холдинг автоматизировал процесс казначейского сопровождения в Пермском крае

В рамках пилотного проекта в регионе была отобрана группа учреждений, которая первой подключилась к ИС «АЦК-Финансы» и протестировала весь процесс взаимодействия с финансовыми органами и главными распорядителями бюджетных средств Пермского края в цифровом формате. По итогам проекта планируется новые возможности ИС «АЦК-Финансы» растиражировать на все муниципальные образования Пермского края. Финансовые органы региона получат широкие возможности для планирования, учёта обязательств и кассового исполнения участников казначейского сопровождения, в том числе, инструменты мониторинга и формирования отчетности по всем данным, необходимым для осуществления процесса казначейского сопровождения.