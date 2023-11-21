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БФТ-Холдинг автоматизировал процесс казначейского сопровождения в Пермском крае

БФТ-Холдинг автоматизировал процесс казначейского сопровождения в Пермском крае

21 ноября 2023, 13:11
БФТ-Холдинг, в состав которого входит белгородская ИТ-компания БФТ, завершил пилотный проект по автоматизации процесса казначейского сопровождения в Министерстве финансов Пермского края.

Регион получил цифровой инструмент для визуализации данных, автоматизации процессов надзора за исполнением контрактов, подлежащих казначейскому сопровождению, построения отчетов, мониторинга и проведения анализа информации по казначейскому сопровождению государственных контрактов.

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет, что финансовые органы субъектов и муниципальных образований страны вправе осуществлять казначейское сопровождение средств, предоставленных из бюджета субъекта, местного бюджета. С целью выполнения требований, установленных законодательством при осуществлении казначейского сопровождения, автоматизации процессов и части контрольных операций в Министерстве финансов Пермского края приняли решение о развитии установленной в регионе информационной системы по исполнению бюджета «АЦК-Финансы» (ИС «АЦК-Финансы») путем внедрения «Подсистемы обеспечения казначейского сопровождения».

В рамках пилотного проекта в регионе была отобрана группа учреждений, которая первой подключилась к ИС «АЦК-Финансы» и протестировала весь процесс взаимодействия с финансовыми органами и главными распорядителями бюджетных средств Пермского края в цифровом формате. По итогам проекта планируется новые возможности ИС «АЦК-Финансы» растиражировать на все муниципальные образования Пермского края. Финансовые органы региона получат широкие возможности для планирования, учёта обязательств и кассового исполнения участников казначейского сопровождения, в том числе, инструменты мониторинга и формирования отчетности по всем данным, необходимым для осуществления процесса казначейского сопровождения.

Теперь финансовые органы смогут открывать и вести лицевые счета получателей средств, указывать идентификаторы контракта в электронных документах для раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту, формировать сведения об операциях с целевыми средствами в электронном виде, получать информацию об этапах процесса обработки заявленной потребности по принципу единого окна, а участники казначейского сопровождения — автоматически формировать заявки на оплату расходов.

Взаимодействие участников при санкционировании операций с целевыми средствами, а также обмене документами между финансовым органом, получателем средств и участниками казначейского сопровождения будет осуществляться в электронном виде.

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#Белгородская область#Контракты#Взаимодействие#Автоматизация#Екатерина Никулина#Пермский край#БФТ-Холдинг#Казначейское сопровождение
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