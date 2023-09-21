БФТ-Холдинг отметил день рождения

Ключевым событием марафона стал запуск проекта «БФТлайк», который посвящен развитию культуры благодарности в Компании. Участвуя в нем, каждый специалист отмечает коллег, которые проявили себя в той или иной ситуации в соответствии с корпоративными ценностями Компании. Это может быть помощь в реализации проекта, решении трудного вопроса или любая другая заслуга. Лайки коллеге можно начислить на корпоративном портале. За полный набор лайков во всех направлениях — профессионализм, команда, результат и энергия — сотрудник получает внутреннюю валюту — БФТ-деньги, которую можно обменять на корпоративные призы: оплату занятий спортом, компенсацию затрат на секции для детей, страхование автомобиля и др.