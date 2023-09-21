БФТ-Холдинг отметил день рождения

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В течение двух недель все коллеги в 22 офисах и 100 городах России участвовали в праздничных мероприятиях, а также обменивались цифровыми знаками внимания.
События праздничной онлайн-программы были направлены на то, чтобы каждый сотрудник мог почувствовать себя частью большой команды BFTeam, проникнуться её ценностями, а также лучше узнать своих коллег. В рамках марафона участников ждали творческие задания и другие активности.
Ключевым событием марафона стал запуск проекта «БФТлайк», который посвящен развитию культуры благодарности в Компании. Участвуя в нем, каждый специалист отмечает коллег, которые проявили себя в той или иной ситуации в соответствии с корпоративными ценностями Компании. Это может быть помощь в реализации проекта, решении трудного вопроса или любая другая заслуга. Лайки коллеге можно начислить на корпоративном портале. За полный набор лайков во всех направлениях — профессионализм, команда, результат и энергия — сотрудник получает внутреннюю валюту — БФТ-деньги, которую можно обменять на корпоративные призы: оплату занятий спортом, компенсацию затрат на секции для детей, страхование автомобиля и др.
Конкурс BFTLove стал отличным поводом, чтобы выразить свою любовь к Компании. Сотрудники отправили более 250 тематических фото с поздравлениями, в которых поделились теплыми словами и рассказали, за что ценят и любят работу в БФТ. Также был проведен конкурс на создание корпоративного стикерпака. Получено более 200 креативных и оригинальных идей с фразами и ситуациями, которые наполняют рабочую атмосферу энергией БФТ, самые популярные из которых лягут в основу нового стикерпака для Telegram. За выполнение заданий сотрудники получили призы — фирменный мерч Компании.
«Мы гордимся нашим коллективом и корпоративными ценностями, которые нам удалось выработать за все эти годы. Сегодня нас объединяют четыре основных драйвера — это профессионализм, команда, результат и энергия. Каждый из нас ежедневно проявляет эти качества, выполняя рабочие задачи. Но бывают ситуации, когда коллеги проявляют себя особенно ярко, для этого мы ввели новую систему особых знаков внимания, которые можно вручать сотрудникам в знак благодарности — проект „БФТлайк“. Наши сотрудники активно присоединились к нему, с 1 сентября было вручено 2519 БФТлайков. И это только начало! Наша цель — сделать так, чтобы каждый член команды прочувствовал сплоченную атмосферу нашей Компании», — говорит Ирина Чавшино, заместитель генерального директора по персоналу БФТ-Холдинга.
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