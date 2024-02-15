БФТ развивает сотрудничество с вузами в подготовке кадров для ИТ и цифровой экономики

Еще одним важным треком проекта является работа по подготовке ИТ-кадров. Специалисты БФТ читают студентам профильных университетов — Балтийского федерального университета им. И. Канта и Калининградского государственного технического университета (КГТУ) — лекции по курсам «Документирование ИТ-продуктов», «Тестирование ПО», «Введение в DevOps», «Проектирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов». БФТ предоставляет студентам возможность проходить стажировку в Компании, участвовать в митапах и внутренних образовательных мероприятиях. Это позволяет оценить потенциальных кандидатов на постоянные позиции в БФТ еще на этапах обучения. Студенты по итогам стажировки приобретают практический опыт работы, что облегчает процесс адаптации при трудоустройстве. Хочется отметить, что сегодня в БФТ-Холдинге ряд должностей руководителей групп и ведущих специалистов занимают сотрудники, начавшие свой карьерный путь именно с такой стажировки.