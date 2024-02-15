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Образование

БФТ развивает сотрудничество с вузами в подготовке кадров для ИТ и цифровой экономики

15 февраля 2024, 09:09
Фото: БФТ
Образование
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«БФТ-ВУЗ» — это некоммерческий проект БФТ. Сегодня он реализуется по двум направлениям: подготовка совместно с ведущими вузами страны специалистов для госорганов, готовых к работе с прикладными информационными системами для бюджетной сферы, и обучение будущих ИТ-специалистов. Итоги 2023 года.
Сюжет
Работа

О проекте

«БФТ-ВУЗ» — это уникальный проект, который успешно объединяет два важных направления подготовки специалистов.

Одним из ключевых треков проекта является работа по подготовке госслужащих, обладающих квалификацией для работы с современными ИТ-технологиями. С ростом цифровой трансформации государственного управления своевременная модернизация программ обучения очень важна для вузов. Системы планирования и исполнения бюджета, управления закупками линейки АЦК сегодня внедрены во многих регионах страны, и навыки практической работы с ними являются выгодным преимуществом при трудоустройстве молодых специалистов. Участие в проекте «БФТ-ВУЗ» позволяет вузам дать своим выпускникам практический опыт работы с востребованными информационными системами и максимально соответствовать требованиями потенциальных работодателей.

Еще одним важным треком проекта является работа по подготовке ИТ-кадров. Специалисты БФТ читают студентам профильных университетов — Балтийского федерального университета им. И. Канта и Калининградского государственного технического университета (КГТУ) — лекции по курсам «Документирование ИТ-продуктов», «Тестирование ПО», «Введение в DevOps», «Проектирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов». БФТ предоставляет студентам возможность проходить стажировку в Компании, участвовать в митапах и внутренних образовательных мероприятиях. Это позволяет оценить потенциальных кандидатов на постоянные позиции в БФТ еще на этапах обучения. Студенты по итогам стажировки приобретают практический опыт работы, что облегчает процесс адаптации при трудоустройстве. Хочется отметить, что сегодня в БФТ-Холдинге ряд должностей руководителей групп и ведущих специалистов занимают сотрудники, начавшие свой карьерный путь именно с такой стажировки.

Результаты работы проекта

Проект «БФТ-ВУЗ» сегодня это:

● 14 регионов участвуют в программе;

● 27 вузов ввели в учебные программы обучение по линейке АЦК;

● 100+ преподавателей обучают студентов работе с системами АЦК;

● 600+ студентам были прочитаны лекции по курсам «Документирование ИТ-продуктов», «Тестирование ПО», «Введение в DevOps», «Проектирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов».

Успехи выпускников ’23:

● 50+ выпускников 2023 года трудоустроены в госорганы. Мы помогаем сотням выпускников со всей страны дополнить резюме необходимыми практическими навыками и получить интересную работу;

● 22 студента были приняты на стажировку в БФТ-Холдинг, 19 — после стажировки стали штатными сотрудниками.

В 2023 году к проекту присоединились следующие вузы страны:

1. Сибирский федеральный университет

2. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Красноярский финансово-экономический колледж — филиал)

3. Казанский (Приволжский) федеральный университет

4. Национальный исследовательский Томский государственный университет

5. Казанский институт финансов, экономики и информатики

6. Пензенский государственный аграрный университет

7. Красноярский государственный аграрный университет

8. Волжский институт экономики, педагогики и права

В планах БФТ-Холдинга на 2024 год входит расширение географии проекта, привлечение новых регионов к участию, а также внедрение обучения по продуктам линейки АЦК и профильным ИТ-дисциплинам в учебные программы новых высших учебных заведений.

БФТ приглашает вузы страны к сотрудничеству.

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