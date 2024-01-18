БФТ-Холдинг открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
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Updated Сегодня, 15:16
Событие состоялось при поддержке и участии Минфина Пермского края.
Цифровизация государственного управления требует наличия квалифицированных кадров в органах власти. «БФТ-ВУЗ» — это некоммерческий проект БФТ-Холдинга, цель которого — совместно с учебными заведениями регионов, где внедрены БФТ-решения в области планирования и исполнения бюджета, а также управления закупками, готовить выпускников, готовых к работе с системами линейки АЦК. Проект существует уже восьмой год, и сегодня в нем принимают участие 27 ведущих вузов страны из 14 регионов. Более 150 преподавателей обучают студентов работе с системами АЦК. Наличие прикладных навыков помогает выпускникам лучше понимать процессы, происходящие в финансовых органах власти, и дает значительное преимущество при трудоустройстве и построении карьеры.
Пермский филиал Финуниверситета первым в регионе присоединился к программе «БФТ-ВУЗ» в 2021 году (сегодня в проекте БФТ-ВУЗ участвуют и другие вузы края). В 2022-2023 обучение прошли 143 студента. В этом году совместно с БФТ-Холдингом и при поддержке Министерства финансов региона была запущена кафедра «Управление государственными финансами и закупками».
В торжественной церемонии приняли участие Наталья Гаряева, исполняющая обязанности заместителя министра финансов Пермского края, Алексей Гоголев, директор Пермского филиала Финуниверситета, Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений БФТ-Холдинга, и Хакимова Юлия, заведующий отделением практического обучения, руководитель «Центра содействия трудоустройству» Пермского филиала Финуниверситета.
Базовая кафедра БФТ создана для практической подготовки будущих госслужащих. В программе, предусматриваемой проектом «БФТ-ВУЗ», — работа в системах АЦК, изучение предметной области, особенностей документооборота, а также выполнение практики и домашних заданий. Кафедра станет площадкой, на которой студенты смогут не только обучаться прикладной работе с информационными системами, но и вживую общаться с экспертами БФТ-Холдинга, участвующими в создании продуктов линейки АЦК.
«Проект „БФТ-ВУЗ“ с каждым годом вызывает все больший интерес со стороны вузов. В рамках проекта мы предлагаем свой софт, проводим предварительную подготовку преподавателей по работе с системами, участвуем в разработке учебных и методических материалов. Вузы не несут никах финансовых затрат. По итогам обучения студенты получают сертификаты БФТ-Холдинга, подтверждающие их навыки работы с системами АЦК, что является большим преимуществом при трудоустройстве в государственные организации и учреждения. От имени БФТ-Холдинга выражаю благодарность Пермскому филиалу Финуниверситета и Минфину Пермского края за поддержку. Я уверена, что базовая кафедра станет центром обучения и обмена опытом, в котором студенты смогут развивать свои профессиональные навыки на базе прикладных цифровых решений, которые сегодня применяются в работе более 200 000 финансистами и закупщиками в 18 регионах страны», — Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений БФТ-Холдинга.