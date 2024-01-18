БФТ-Холдинг открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета

Цифровизация государственного управления требует наличия квалифицированных кадров в органах власти. «БФТ-ВУЗ» — это некоммерческий проект БФТ-Холдинга, цель которого — совместно с учебными заведениями регионов, где внедрены БФТ-решения в области планирования и исполнения бюджета, а также управления закупками, готовить выпускников, готовых к работе с системами линейки АЦК. Проект существует уже восьмой год, и сегодня в нем принимают участие 27 ведущих вузов страны из 14 регионов. Более 150 преподавателей обучают студентов работе с системами АЦК. Наличие прикладных навыков помогает выпускникам лучше понимать процессы, происходящие в финансовых органах власти, и дает значительное преимущество при трудоустройстве и построении карьеры.