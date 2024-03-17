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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Белгородец в бронежилете в «Магните»

За покупками в защите: мирный белгородский житель пришёл в магазин в бронежилете

17 марта 2024, 06:32
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Белгородец в бронежилете в «Магните»

Белгородцы заметили в магазине мирного жителя в бронежилете

Парня в джинсах и толстовке, поверх которой был надет бронежилет, заметили жители Белгородской области. Мужчина пришёл за продуктами в «Магнит», сообщили Telegram-каналу «Белгород №1. Люди».

Начался очередной день, когда утро в Белгороде и Белгородском районе прошло со звуками взрывов и с объявлением ракетной опасности. Из-за неспокойной оперативной обстановки некоторые белгородцы решили перестраховаться и вышли в магазин за продуктами в индивидуальной защите.

Так, жители сфотографировали мужчину, у которого поверх толстовки был надет бронежилет. По словам очевидца, белгородец стоял в очереди на кассе в магазине «Магнит».

Напомним, что сегодня около восьми утра система ПВО сбила над регионом 12 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган». Была объявлена ракетная опасность. Предварительно, в результате обстрела пострадал один многоквартирный дом и один — частный.

Белгородец в бронежилете в «Магните»Белгородец в бронежилете в «Магните»
Белгородец в бронежилете в «Магните»
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Бронежилеты#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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