За покупками в защите: мирный белгородский житель пришёл в магазин в бронежилете

Начался очередной день, когда утро в Белгороде и Белгородском районе прошло со звуками взрывов и с объявлением ракетной опасности. Из-за неспокойной оперативной обстановки некоторые белгородцы решили перестраховаться и вышли в магазин за продуктами в индивидуальной защите.