За покупками в защите: мирный белгородский житель пришёл в магазин в бронежилете

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Начался очередной день, когда утро в Белгороде и Белгородском районе прошло со звуками взрывов и с объявлением ракетной опасности. Из-за неспокойной оперативной обстановки некоторые белгородцы решили перестраховаться и вышли в магазин за продуктами в индивидуальной защите.
Так, жители сфотографировали мужчину, у которого поверх толстовки был надет бронежилет. По словам очевидца, белгородец стоял в очереди на кассе в магазине «Магнит».
Напомним, что сегодня около восьми утра система ПВО сбила над регионом 12 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ураган». Была объявлена ракетная опасность. Предварительно, в результате обстрела пострадал один многоквартирный дом и один — частный.