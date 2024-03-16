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ВСУ обстреляли Грайворон, окраину села и посёлок в Белгородской области

Загорелись кровли и перекрытия: ВСУ обстреляли Белгородскую область

16 марта 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли Грайворон, окраину села и посёлок в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попали три населённых пункта в разных муниципалитетах области. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Пожар

По данным губернатора, под обстрел ВСУ попала окраина села Колотиловка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. К ликвидации последствий аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны.

Также под огонь попал Грайворон. После попадания снарядом загорелись кровли и перекрытия в двух частных домах. Пожарные расчёты оперативно потушили очаги возгорания.

А ещё атаке ВСУ подвергся посёлок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского округа. С помощью БПЛА противник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получила кровля и вентиляция одного из корпусов.

Ни в одном из населённых пунктов пострадавших нет.

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#Белгородская область#Пожар#Грайворон#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#Миноборона#Шебекинский округ#Сельскохозяйственное предприятие
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