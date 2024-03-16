Загорелись кровли и перекрытия: ВСУ обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По данным губернатора, под обстрел ВСУ попала окраина села Колотиловка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. К ликвидации последствий аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны.
Также под огонь попал Грайворон. После попадания снарядом загорелись кровли и перекрытия в двух частных домах. Пожарные расчёты оперативно потушили очаги возгорания.
А ещё атаке ВСУ подвергся посёлок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского округа. С помощью БПЛА противник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получила кровля и вентиляция одного из корпусов.
Ни в одном из населённых пунктов пострадавших нет.