Загорелись кровли и перекрытия: ВСУ обстреляли Белгородскую область

А ещё атаке ВСУ подвергся посёлок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского округа. С помощью БПЛА противник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получила кровля и вентиляция одного из корпусов.