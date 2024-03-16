ВСУ снова обстреляли белгородское приграничье

В Грайвороне в результате попадания снарядов загорелись два частных жилых дома и три автомобиля. Пожар был быстро ликвидирован. Также на одном социальном объекте повреждены окна. В одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление из-за взрывной волны. В 4 частных домах и сарае также обнаружены различные повреждения.