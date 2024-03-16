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Posted Сегодня, 20:52

Published Сегодня, 20:52

Modified Сегодня, 20:54

Updated Сегодня, 20:54

ВСУ снова обстреляли белгородское приграничье

ВСУ снова обстреляли белгородское приграничье

16 марта 2024, 20:52
Фото: Изображение Midjourney
Целью для атаки стал Грайворонский округ, где украинские формирования пытаются прорвать границу.
Сюжет
Обстрел

Грайворонский городской округ находится под обстрелом со стороны ВСУ. Нет пострадавших, но есть разрушения.

 

В Грайвороне в результате попадания снарядов загорелись два частных жилых дома и три автомобиля. Пожар был быстро ликвидирован. Также на одном социальном объекте повреждены окна. В одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление из-за взрывной волны. В 4 частных домах и сарае также обнаружены различные повреждения.

В поселке Горьковском выбиты окна, повреждены кровли и фасады в четырех частных домах, а также хозпостройки.

В хуторе Тополи выбиты окна в одном доме.

Из-за обстрелов около десяти населённых пунктов округа временно остались без электричества. Аварийные бригады работают на устранение последствий, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества в дома жителей.

Информация о повреждениях будет уточнена. Проверка по округу будет продолжена в течение дня.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Белгородское приграничье#Грайворонский округ#Украинские формирования#Прорыв границы
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