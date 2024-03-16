ВСУ снова обстреляли белгородское приграничье

Posted Сегодня, 20:52
Published Сегодня, 20:52
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
Грайворонский городской округ находится под обстрелом со стороны ВСУ. Нет пострадавших, но есть разрушения.
В Грайвороне в результате попадания снарядов загорелись два частных жилых дома и три автомобиля. Пожар был быстро ликвидирован. Также на одном социальном объекте повреждены окна. В одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление из-за взрывной волны. В 4 частных домах и сарае также обнаружены различные повреждения.
В поселке Горьковском выбиты окна, повреждены кровли и фасады в четырех частных домах, а также хозпостройки.
В хуторе Тополи выбиты окна в одном доме.
Из-за обстрелов около десяти населённых пунктов округа временно остались без электричества. Аварийные бригады работают на устранение последствий, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества в дома жителей.
Информация о повреждениях будет уточнена. Проверка по округу будет продолжена в течение дня.