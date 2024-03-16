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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Специалисты назвали причины обстрела Белгорода

Почему снаряды долетают до Белгорода?

16 марта 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney

Специалисты назвали причины обстрела Белгорода

Ситуацию с обстрелами областного центра оценили в Telegram-канале «Треугольник». В источнике указано, что ВСУ наносят удары исключительно по жилому сектору Белгорода.
Сюжет
Обстрел

По данным Telegram-канала «Треугольник», группировка ПВО в белгородском приграничье серьёзная, но сбивать снаряды ракетных систем залпового огня очень сложно.

В источнике также указано, что ракеты РСЗО очень сложные цели для ПВО. Несмотря на это, бойцы сбивают подавляющее большинство ракет либо все.

Украинские террористы который день пытаются нанести массированные удары исключительно по жилому сектору Белгорода. Сегодняшний удар, сложилось впечатление, что наносили вообще «просто туда». Ни о какой военной структуре на нашей территории, как цели ударов, речи не идёт. Били просто в «пятно города» на карте».
Из Telegram-канала «Треугольник»

Напомним, Белгородская область уже несколько дней находится под массированным обстрелом. Есть пострадавшие и погибшие.

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#Белгородская область#Карта#Снаряды#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#РСЗО
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