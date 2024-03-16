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Posted Сегодня, 20:09

Published Сегодня, 20:09

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Белгородка вылила зелёнку в урну с бюллетенями за обещание списать 500 тысяч долга

Белгородка вылила зелёнку в урну с бюллетенями за обещание списать 500 тысяч долга

16 марта 2024, 20:09
Фото: 1MI
Женщина вылила зелёнку в ящик с бюллетенями на избирательном участке в Алексеевском городском округе. Теперь ей грозит тюрьма.
Сюжет
Выборы

Допрос задержанной опубликовал Telegram-канал Shot. Девушка рассказала, что в 10 утра 16 марта ей позвонили из «службы безопасности» и предложили списать долг в 500 тысяч, но за это нужно было «произвести мероприятия».

«Мне сказали, что нужно в бутылку налить зелёнки, прийти на избирательный участок и вылить её в урну. Сказали, в какой участок идти. Я приехала, прошла с бутылкой за пазухой, вылила в урну, и меня задержали. Я признаю свою вину, больше это не повторится», — раскаялась девушка.

Сразу после содеянного Ольгу задержали, полиция проводит проверку. Ей грозит до пяти лет колонии по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.

Голосование на этом избирательном участке продолжилось в штатном режиме. Урну заменили, по закрашенным зелёнкой бюллетеням комиссия примят решение об их действительности по окончании голосования.

Женщина залила зелёнкой ящик для бюллетеней ну участке в Белгородской области
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