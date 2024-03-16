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Published Сегодня, 16:24

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Updated Сегодня, 16:26

выборы президента

Женщина залила зелёнкой ящик для бюллетеней ну участке в Белгородской области

16 марта 2024, 16:24
Фото: 1MI
выборы президента
Инцидент произошёл 16 марта на избирательном участке в Алексеевском городском округе. Нарушительницу задержали, полиция проводит проверку.
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Выборы

Во второй день голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Алексеевском городском округе произошёл инцидент. В помещение зашла женщина, подошла к стационарному ящику для бюллетеней и вылила в него зелёнку.

Нарушительницу тут же задержали, в отношении неё полиция проводит проверку. Сам ящик для голосования опечатали, он стоит под видеокамерой. По окончании дня голосования бюллетени выложат в сейф-пакет, а 17 марта комиссия примет решение об их действительности.

Голосование там продолжается, проходит в штатном режиме. Женщине же за проступок может грозить серьёзное наказание.

По данным на 15 часов 16 марта явка избирателей в Белгородской области с учётом досрочного голосования превысила 73%.

выборы президента
Видео: 1MI
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