Женщина залила зелёнкой ящик для бюллетеней ну участке в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Во второй день голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Алексеевском городском округе произошёл инцидент. В помещение зашла женщина, подошла к стационарному ящику для бюллетеней и вылила в него зелёнку.
Нарушительницу тут же задержали, в отношении неё полиция проводит проверку. Сам ящик для голосования опечатали, он стоит под видеокамерой. По окончании дня голосования бюллетени выложат в сейф-пакет, а 17 марта комиссия примет решение об их действительности.
Голосование там продолжается, проходит в штатном режиме. Женщине же за проступок может грозить серьёзное наказание.
По данным на 15 часов 16 марта явка избирателей в Белгородской области с учётом досрочного голосования превысила 73%.