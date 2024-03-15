Гимн РФ хором, Масленица и пушистые гости: как проходят выборы в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
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Updated Сегодня, 15:16
Сегодня, 15 марта, в Белгородской области стартовали выборы президента России. В избиркоме области поделились, как голосование проходит в различных муниципалитетах.
В Старом Осколе избиратели могли послушать гимн России. Его, а капелла исполнили артисты ансамбля «Завалинка» на открытии избирательного участка в ЦКР «Горняк».
Некоторые белгородцы приходят голосовать семьями, некоторые — по пути на работу. На одном из УИК жителей региона поздравляют с Масленицей. Там организовали площадку, чтобы сделать тематическое фото для соцсетей. Традиционно многие избиратели проводят на участки своих питомцев.
Как сообщает региональный избирком, явка по состоянию на 15:00 15 марта составила 50,25%. С учётом досрочного голосования свой голос отдали более 214 тыс. избирателей.
Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов. Пришедшим пришлось пройти в укрытия. Не обошлось и без фейков от украинских Telegram-каналов. В Сети белгородцев запугивали тем, что в одном из избирательных якобы произошёл взрыв. Эту информацию опровергли.
На выборы пришёл мэр города Валентин Демидов. Ему пришлось отправиться в укрытие из-за объявленной в это время ракетной области.