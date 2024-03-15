Гимн РФ хором, Масленица и пушистые гости: как проходят выборы в Белгородской области

Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов. Пришедшим пришлось пройти в укрытия. Не обошлось и без фейков от украинских Telegram-каналов. В Сети белгородцев запугивали тем, что в одном из избирательных якобы произошёл взрыв. Эту информацию опровергли.