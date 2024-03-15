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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Выборы

Гимн РФ хором, Масленица и пушистые гости: как проходят выборы в Белгородской области

15 марта 2024, 15:14
Фото: 1MI
Выборы

Явка избирателей в Белгородской области на выборы немногим превысила 50%

В избиркоме поделились тем, как проходят выборы на территории региона. В Старом Осколе на открытии избирательного участка исполнили гимн России, некоторые белгородцы приходят голосовать с питомцами. В одном УИК избирателей поздравляют с Масленицей.
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Выборы

Сегодня, 15 марта, в Белгородской области стартовали выборы президента России. В избиркоме области поделились, как голосование проходит в различных муниципалитетах.

В Старом Осколе избиратели могли послушать гимн России. Его, а капелла исполнили артисты ансамбля «Завалинка» на открытии избирательного участка в ЦКР «Горняк».

Открытие избирательного участка
Видео: «9 Канал»

Некоторые белгородцы приходят голосовать семьями, некоторые — по пути на работу. На одном из УИК жителей региона поздравляют с Масленицей. Там организовали площадку, чтобы сделать тематическое фото для соцсетей. Традиционно многие избиратели проводят на участки своих питомцев.

Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборахБелгородцы на выборах
Белгородцы на выборах
Фото: Белгородский наблюдатель #2024

Как сообщает региональный избирком, явка по состоянию на 15:00 15 марта составила 50,25%. С учётом досрочного голосования свой голос отдали более 214 тыс. избирателей.

Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов. Пришедшим пришлось пройти в укрытия. Не обошлось и без фейков от украинских Telegram-каналов. В Сети белгородцев запугивали тем, что в одном из избирательных якобы произошёл взрыв. Эту информацию опровергли.

На выборы пришёл мэр города Валентин Демидов. Ему пришлось отправиться в укрытие из-за объявленной в это время ракетной области.

Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытии
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