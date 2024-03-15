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При обстреле Белгорода 14 марта погибла сотрудница Дворца детского творчества

Стало известно имя погибшей при обстреле Белгорода женщины

15 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI

При обстреле Белгорода 14 марта погибла сотрудница Дворца детского творчества

Осколки после работы ПВО упали на автомобиль, за рулём которого находилась женщина. Лариса Халяпина работала во Дворце детского творчества в Белгороде, сообщили в официальной группе учреждения.

Стало известно имя погибшей при вчерашнем, 14 марта, обстреле Белгорода — женщину звали Лариса Ивановна Халяпина. Белгородка на протяжении многих лет работала во Дворце детского творчества в Белгороде и являлась основателем областной очно-заочной студии «Поэтика».

Сотрудники Дворца детского творчества выразили соболезнования семье погибшей женщины.

Напомним, что Лариса Ивановна ехала в своём автомобиле, когда над регионом сбили десять воздушных целей. Осколки попали в транспорт, из-за чего тот съехал в кювет. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

Погибшая 14 марта Лариса ХаляпинаПогибшая 14 марта Лариса Халяпина
Погибшая 14 марта Лариса Халяпина
Фото: группа ВК «Областной Дворец детского творчества г. Белгород»
В Сети появились кадры автомобиля, за рулём которого во время взрывов погибла женщина
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Погибшая#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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