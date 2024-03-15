Стало известно имя погибшей при обстреле Белгорода женщины

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Стало известно имя погибшей при вчерашнем, 14 марта, обстреле Белгорода — женщину звали Лариса Ивановна Халяпина. Белгородка на протяжении многих лет работала во Дворце детского творчества в Белгороде и являлась основателем областной очно-заочной студии «Поэтика».
Сотрудники Дворца детского творчества выразили соболезнования семье погибшей женщины.
Напомним, что Лариса Ивановна ехала в своём автомобиле, когда над регионом сбили десять воздушных целей. Осколки попали в транспорт, из-за чего тот съехал в кювет. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.