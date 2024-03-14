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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Белгородка рассказала о ранении двух пенсионеров во время обстрела города

«Выживут они или нет?» Белгородка рассказала Первому каналу о раненых пенсионерах

14 марта 2024, 12:19
Фото: 1MI

Белгородка рассказала о ранении двух пенсионеров во время обстрела города

Во время утреннего обстрела ранены двое пенсионеров, их забрала скорая. Подробности рассказала местная жительница в репортаже Первого канала.

По словам местной жительницы Марины, сегодня, 14 марта, под обстрел попали её родственники. Пострадавших увезли в больницу. Семья живёт в частном секторе.

У меня кумовья [ранены]. Выживут они или нет? Скорая забрала, но там вероятности, наверное, никакой нет. Такое баханье было! Страшно.
белгородка Марина

Ещё у одной женщины рядом возле дома упал снаряд. Белгородка рассказывает, что в момент обстрела она находилась на работе.

Как раз взрывы были, мы на работе. Выбежали все в коридор. Стояли там, пережидали. Но я даже не предполагала, что прилетело именно ко мне.
жительница Белгорода Ольга

Напомним, что после обстрела города утром пострадали шесть человек. Пятерых госпитализировали, ещё одна женщина отделалась ссадинами. Также есть погибший. В автомобиль мужчины прилетел снаряд.

Обстрел Белгорода
Видео: Первый канал
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