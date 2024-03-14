«Выживут они или нет?» Белгородка рассказала Первому каналу о раненых пенсионерах

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По словам местной жительницы Марины, сегодня, 14 марта, под обстрел попали её родственники. Пострадавших увезли в больницу. Семья живёт в частном секторе.
У меня кумовья [ранены]. Выживут они или нет? Скорая забрала, но там вероятности, наверное, никакой нет. Такое баханье было! Страшно.
белгородка Марина
Ещё у одной женщины рядом возле дома упал снаряд. Белгородка рассказывает, что в момент обстрела она находилась на работе.
Как раз взрывы были, мы на работе. Выбежали все в коридор. Стояли там, пережидали. Но я даже не предполагала, что прилетело именно ко мне.
жительница Белгорода Ольга
Напомним, что после обстрела города утром пострадали шесть человек. Пятерых госпитализировали, ещё одна женщина отделалась ссадинами. Также есть погибший. В автомобиль мужчины прилетел снаряд.