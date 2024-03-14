Как просить повышения зарплаты?

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:53
Но как правильно это сделать? В какой день подойти к вашему уважаемому шефу — до или после зарплаты? Как правильно преподнести свою просьбу и добиться, по возможности, положительного решения?
Для начала проведите анализ рынка вакансий Белгорода — узнайте, сколько стоит ваша профессия, и сравните уровень предлагаемых зарплат с той, которую получаете вы. Теперь вам необходимо определиться с суммой, которая, по вашему мнению, должна прибавиться к ежемесячному жалованью. Если вы решили, что 15% вас вполне устроят — при разговоре с боссом озвучьте сумму в 20%. Если он будет торговаться, то вы сойдётесь как раз на той сумме, которая вам и нужна.
Морально подготовьтесь к разговору с начальником. Не стоит начинать разговор в состоянии эмоционального возбуждения или обиды. Будьте уверены в себе, не тушуйтесь. Чем увереннее вы будете держаться, тем больше шансов на то, что ваш вопрос решится положительно. Перед началом разговора осведомитесь у секретаря о настроении шефа — соваться под горячую руку явно не стоит.
В процессе беседы изложите руководителю все доводы — ваши последние достижения, увеличившийся круг обязанностей, участие в важных для компании проектах и так далее. Делайте упор на то, что именно вы делаете на благо компании. Конечно, наилучший вариант для просьбы о повышении зарплаты — после удачно завершённой сделки или проекта. Ни в коем случае не давите на шефа такими аргументами, как повышение цен на продукты и бензин, желание обновить авто или сжатые сроки выплаты кредита. Это ваши личные проблемы, участвовать в которых шеф не может, да и не должен. К тому же он может поставить вас в тупик, рассказав о своих проблемах подобного плана. Не приводите в пример другие компании, где ваша должность оплачивается большей суммой зарплаты, — шеф может запросто предложить вам поискать себе место в другой компании. Но если у вас уже есть более выгодные варианты трудоустройства — можно об этом и упомянуть.
Самое главное стоит оставить на конец беседы, а самые важные слова лучше поставить в конце предложения.
Не бойтесь отрицательного результата. Лучше получить определённый ответ, пусть и не очень желанный, чем размытое «посмотрим» или «может быть». Проявите твёрдость и добейтесь чёткого ответа — когда вы можете вернуться к этому разговору.
Босс может ответить и положительно, но озвучив при этом свои условия. Например, согласится прибавить вам жалованье с 1 января или в том случае, если вы удачно и в срок завершите проект.
Какой бы ответ вы ни получили — этот разговор может дать вам толчок к поиску новой работы на сайте Дом Кадров или переосмыслению своей карьеры. Быть может, вы уже выросли из своих текущих обязанностей, а выше стремиться в этой компании просто некуда. Как знать, может, вас ждёт новое место работы, где вы будете получать куда большую зарплату, а также моральное удовлетворение от выполнения своих обязанностей.