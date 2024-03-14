Как просить повышения зарплаты?

В процессе беседы изложите руководителю все доводы — ваши последние достижения, увеличившийся круг обязанностей, участие в важных для компании проектах и так далее. Делайте упор на то, что именно вы делаете на благо компании. Конечно, наилучший вариант для просьбы о повышении зарплаты — после удачно завершённой сделки или проекта. Ни в коем случае не давите на шефа такими аргументами, как повышение цен на продукты и бензин, желание обновить авто или сжатые сроки выплаты кредита. Это ваши личные проблемы, участвовать в которых шеф не может, да и не должен. К тому же он может поставить вас в тупик, рассказав о своих проблемах подобного плана. Не приводите в пример другие компании, где ваша должность оплачивается большей суммой зарплаты, — шеф может запросто предложить вам поискать себе место в другой компании. Но если у вас уже есть более выгодные варианты трудоустройства — можно об этом и упомянуть.