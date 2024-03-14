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Published Сегодня, 07:52

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Как просить повышения зарплаты?

Как просить повышения зарплаты?

14 марта 2024, 07:52
Фото: 1MI
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Вы работаете в компании уже несколько лет? Список ваших обязанностей вырос на несколько пунктов? Вы недавно завершили крупный проект, принеся своему предприятию солидный куш? Тогда самое время просить повышение зарплаты.

Но как правильно это сделать? В какой день подойти к вашему уважаемому шефу — до или после зарплаты? Как правильно преподнести свою просьбу и добиться, по возможности, положительного решения?

Для начала проведите анализ рынка вакансий Белгорода — узнайте, сколько стоит ваша профессия, и сравните уровень предлагаемых зарплат с той, которую получаете вы. Теперь вам необходимо определиться с суммой, которая, по вашему мнению, должна прибавиться к ежемесячному жалованью. Если вы решили, что 15% вас вполне устроят — при разговоре с боссом озвучьте сумму в 20%. Если он будет торговаться, то вы сойдётесь как раз на той сумме, которая вам и нужна.

Морально подготовьтесь к разговору с начальником. Не стоит начинать разговор в состоянии эмоционального возбуждения или обиды. Будьте уверены в себе, не тушуйтесь. Чем увереннее вы будете держаться, тем больше шансов на то, что ваш вопрос решится положительно. Перед началом разговора осведомитесь у секретаря о настроении шефа — соваться под горячую руку явно не стоит.

В процессе беседы изложите руководителю все доводы — ваши последние достижения, увеличившийся круг обязанностей, участие в важных для компании проектах и так далее. Делайте упор на то, что именно вы делаете на благо компании. Конечно, наилучший вариант для просьбы о повышении зарплаты — после удачно завершённой сделки или проекта. Ни в коем случае не давите на шефа такими аргументами, как повышение цен на продукты и бензин, желание обновить авто или сжатые сроки выплаты кредита. Это ваши личные проблемы, участвовать в которых шеф не может, да и не должен. К тому же он может поставить вас в тупик, рассказав о своих проблемах подобного плана. Не приводите в пример другие компании, где ваша должность оплачивается большей суммой зарплаты, — шеф может запросто предложить вам поискать себе место в другой компании. Но если у вас уже есть более выгодные варианты трудоустройства — можно об этом и упомянуть.

Самое главное стоит оставить на конец беседы, а самые важные слова лучше поставить в конце предложения.

Не бойтесь отрицательного результата. Лучше получить определённый ответ, пусть и не очень желанный, чем размытое «посмотрим» или «может быть». Проявите твёрдость и добейтесь чёткого ответа — когда вы можете вернуться к этому разговору.

Босс может ответить и положительно, но озвучив при этом свои условия. Например, согласится прибавить вам жалованье с 1 января или в том случае, если вы удачно и в срок завершите проект.

Какой бы ответ вы ни получили — этот разговор может дать вам толчок к поиску новой работы на сайте Дом Кадров или переосмыслению своей карьеры. Быть может, вы уже выросли из своих текущих обязанностей, а выше стремиться в этой компании просто некуда. Как знать, может, вас ждёт новое место работы, где вы будете получать куда большую зарплату, а также моральное удовлетворение от выполнения своих обязанностей.

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