Базаров: в пострадавшем доме в Белгороде сложилась ситуация «карточного домика»

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В доме №55а на Щорса, в котором из-за фрагменты ракеты «Точка-У» обрушился целый подъезд, специалисты начали демонтаж конструкций. Спасатели выносят из пострадавших квартир вещи и ценности. А газовики и сотрудники «Квадры» восстанавливают подачу газа и горячей воды в многоквартирный дом.
Для жителей открыли информационный центр в школе «Луч». К нему ведут яркие указатели.
Несколько подъездов закрыли забором из профлиста для проведения демонтажных работ. Напомним, что сектор дома от 2-го до 3-го подъезда будут сносить. На его месте возведут новое жильё.
«Там по сути сложилась ситуация „карточного домика“, какую плиту ни возьмешь — остальные посыпятся вниз. Мы сейчас принимаем решение, что с этой ситуацией делать, как вытащить их так, чтобы не было обрушения в дальнейшем», — рассказал заместитель губернатора Владимир Базаров.
В первую очередь будут демонтировать висящие плиты, которые не обвалились. Их будут снимать, чтобы облегчить конструкцию. Для корректной работы при выполнении сноса привлекли людей, которые занимались постройкой этого дома.
«Никаких проблем нет. Главное — выработать правильное решение», — говорит Базаров.
15 мая уже занимаются замером оконных проёмов, в которых выбило стекла из-за взрывной волны, в подъездах, которые не подлежат сносу. Транзитную трубу водоснабжения, которая тоже пострадала, заменяют на временную, чтобы люди вернулись в дома с тёплой водой. Такая работа займёт два дня.