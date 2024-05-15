Базаров: в пострадавшем доме в Белгороде сложилась ситуация «карточного домика»

15 мая уже занимаются замером оконных проёмов, в которых выбило стекла из-за взрывной волны, в подъездах, которые не подлежат сносу. Транзитную трубу водоснабжения, которая тоже пострадала, заменяют на временную, чтобы люди вернулись в дома с тёплой водой. Такая работа займёт два дня.